Egypte: Stratégie claire pour lier l'Egypte et les pays voisins

Le ministère du Transport dispose d'une stratégie claire et applicable pour lier l'Egypte et les pays voisins via les differents moyens de transport en vue de renforcer les relations bilatérales entre ces pays, a affirmé le ministre Kamel El-Wazir dans un communiqué lu lors de la séance plénière de la chambre des représentants.

Assurer la liaison entre l'Egypte et les pays voisins, notamment ceux africains, via l'autoroute terrestre qui lient neuf pays, dont le Soudan et la Libye, soutient l'industrie et la main d'œuvre égyptienne, et contribue au transport des marchandises en Libye, a-t-il signalé.

Et d'ajouter que les projets de chemins de fer connaissent un bond qualitatif grâce au développement des voies ferrées parallèlement avec la construction d'un train électrique rapide.

La direction politique, précise-t-il, accorde un vif intérêt au développement du secteur du transport, considéré comme le moteur du développement économique et social en adoptant un plan global de développement du système de transport, des chemins de fer et du transport par voie terrestre

Selon le ministre, le plan du ministère du transport vise à réaliser un développement dans tous les secteurs et à construire des axes routiers sur le Nil.

Les projets de développement des chemins de fer ont coûté, durant les six dernières années, 40 milliards de LE, a expliqué M. El-Wazir, faisant état de projets en cours de 86 milliards de LE.

Le ministre du Transport a indiqué que d'autres projets devraient commercer pour un coût de 55 milliards de LE.