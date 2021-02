Ile Maurice: Yatin Varma président du Bar Council - Une torpille pilotée par le MSM ?

Sitôt élu, le nouveau président de l'Ordre des Avocats, l'ancien Attorney General Yatin Varma, veut que les avocats fassent uniquement le travail... d'avocat. Et s'en prend aux hommes et femmes de loi de Simla Kistnen. L'ancien travailliste n'arrive pas à convaincre dans ses explications quand il dénonce les méthodes de l'équipe menée par Rama Valayden, se contentant de répéter «li pa korek».

Jeunes avocats rameutés

Son élection à la tête du Bar Council a surpris plus d'un car normalement ce poste a toujours été occupé par un ténor du barreau ou du moins un avocat qui a fait parler de lui en remportant des victoires judiciaires dans des procès difficiles. Or, selon un de ses pairs, Yatin Varma n'entre pas dans cette catégorie. Comment a-t-il donc pu être élu comme président de l'Ordre des Avocats ? «Une campagne savamment mise en œuvre en haut lieu et un démarchage qui ne fait pas honneur au métier» nous répond-on «et de jeunes avocats rameutés autour de lui». Quand on demande à Yatin Varma s'il pense qu'il y a trop d'avocats à Maurice, il répond : «Je fais confiance aux jeunes.» C'est tout dit.

Attaque des confrères

Mais c'est la sortie en règle de Yatin Varma, dès son élection, contre certains de ses propres confrères et membres du Bar Council, en l'occurrence les avocats de Simla Kistnen, qui a le plus surpris. «Il s'est tellement empressé de faire cette déclaration que l'on penserait que c'était le but principal de sa mission comme président de l'Ordre des Avocats» nous dit un vieil avocat qui déclare ne pas se souvenir d'une telle attaque contre des pairs venant d'un président du Bar Council. Pourtant, après cette attaque en règle, Yatin Varma parlera, dans le même souffle, de sa mission à défendre l'intérêt des membres de la profession. (Voir plus bas.)

Mission spéciale : abattre les Avengers ?

Il est clair que l'action des avocats de Simla Kistnen gêne beaucoup en haut lieu surtout quand ils sont rejoints par d'autres 'emmerdeurs' comme Bruneau Laurette, Rezistans ek Alternativ et d'autres partis et individus qui font entendre souvent leur voix. D'où le soupçon que la mission spéciale confiée à Yatin Varma serait de 'condamner' ces avocats du haut de la présidence de l'Ordre des Avocats.

Au-delà de la question de savoir s'il a réussi ou s'il réussira - il dit qu'il travaille déjà sur des sanctions -, on se demande si une telle mission, au cas où elle est avérée, est conforme à son autre mission proclamée en premier : la préservation de l'indépendance de cette institution qu'est le Bar Council, surtout vis-à-vis du pouvoir.

Bien que martelant à plusieurs reprises qu'il ne fait plus de la politique active, Me Varma ne convainc pas. «Il n'a pas quitté le Parti travailliste. C'est le Parti travailliste qui l'a expulsé» grommelle un de ses anciens camarades de parti. «Et on l'a expulsé parce qu'il critiquait le leader, il critiquait le leader parce qu'il n'avait pas obtenu de ticket aux dernières élections, il n'a pas obtenu de tickets à cause de ces frasques dont le fameux accident arrangé mais surtout en raison de ses insultes bassement castéistes adressées à un colistier.»

Un rapprochement avec le Mouvement socialiste militant (MSM) ? «Non, non» insiste Me Varma. Et il dément avoir rencontré Pravind Jugnauth après 2012. Son engagement dans un mouvement religieux auprès d'un groupe proche du MSM est nié également par Varma. «Je suis un membre à vie de ce groupe. Un point c'est tout», nous dit-il. Il ne nous dira pas non plus s'il se portera candidat dans ce groupe.

Pas d'opposition extra-parlementaire

C'est Yatin Varma lui-même qui offre la preuve de son engagement politique en faveur du MSM quand il donne une deuxième explication de sa colère envers Me Valayden et compagnie, nous dit un observateur politique. Ainsi, Me Yatin Varma, avocat et 'ancien' politicien lui-même, trouve inacceptable que ces derniers fassent de l'opposition extra-parlementaire. «Le schéma des prises de position du nouveau président du Bar Council est édifiant : c'est toujours au profit du pouvoir», nous dit un membre de l'équipe légale de Simla Kistnen.

Enfin, on nous rappelle que c'est Yatin Varma lui-même qui a déclaré que s'il s'est mis de la course pour la présidence du Bar Council, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec la façon de faire des avocats de Simla Kistnen. Qui plus est, nous dit-on, Yatin Varma semble vouloir exécuter exactement ce que Sir Anerood Jugnauth avait souhaité il y a quelques jours, à savoir qu'il demanderait au Bar Council de se pencher sur les agissements des Avengers.

Questions à et réponses (ou presque) de Yatin Varma

Pensez-vous qu'il y a trop d'avocats à Maurice ?

Je ne veux me prononcer à ce sujet.

Êtes-vous satisfait de la façon dont la police a fait son enquête sur l'affaire Kistnen ?

Pas de commentaire car deux affaires judiciaires sont en cours à ce sujet.

Y a-t-il une loi ou un code d'éthique qui interdit à un avocat de faire une enquête ?

Un avocat n'a pas le droit de faire une enquête.

Qu'est-ce qui vous gêne dans le nom Avengers ?

On ridiculise la profession.

Rien de personnel contre les Avengers, dites-vous. Rien de politique non plus ?

Je ne pratique plus la politique active depuis plus d'un an.

Votre mission est de préserver l'indépendance du barreau, l'intégrité de la profession et l'intérêt des membres de la profession. Et l'intérêt des clients des avocats ?

Kan pou ena enn problem, lerla nou pou guetter.