Algérie: Tahar Ouamane expose ses couvertures de livres à Alger

Alger — Une exposition mettant en valeur les créations de l'artiste peintre Tahar Ouamane, auteur de nombreuses couvertures d'œuvres littéraires célèbres, a été inaugurée dimanche à Alger.

Organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) dans le cadre de la "Rencontre nationale des clubs de lecture", l'exposition revisite une soixantaine de couvertures de livres, réalisées par ce peintre autodidacte.

Ses créations réalisées pour les couvertures de grandes œuvres littéraires d'auteurs algériens, à l'image de Abdelhamid Benhedouga, Waciny Laredj, Merzak Begtache, Anouar Benmalek ou encore Tahar Djaout, ont été dévoilées au public.

Sollicité par des grands auteurs, Tahar Ouamane s'est illustré également par ses couvertures qui ont fait la Une de la revue littéraire francophone

"Promesses", fondée en 1969 et dirigée par l'écrivain Malek Haddad avant de cesser de paraitre deux plus tard.

Lire aussi : Prix du Président de la République Ali-Maâchi: les artistes exposent à la Villa Abdeltif

En 1973, date de création de "Amal", nouvelle revue culturelle consacrée à la littérature de jeunesse, l'artiste a été associé à la création de plusieurs couvertures de cette publication éditée par le ministère en charge de l'Information et de la Culture.

Natif de Biskra en 1954, Tahar Ouamane a débuté sa carrière artistique très jeune en s'initiant en autodidacte à la peinture et aux arts plastiques. Ses œuvres ont été exposées en Algérie et à l'étranger notamment en Italie, France, Bulgarie, Russie et en Egypte.

Comme désigner, Tahar Ouamane a illustré plus de 250 œuvres littéraires, publiées dans la revue "Amal" et d'autres éditions publiques et privées.

La "Rencontre nationale des clubs de lecture" se poursuit jusqu'au 4 février à Alger à travers plusieurs établissements culturels qui abritent des conférences et des ateliers en lien avec la lecture et le livre.