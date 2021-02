Algérie: Accidents de la circulation - 4 morts et 158 blessés en une journée

Alger — Quatre (04) personnes sont décédées et 158 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation durant les dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué dimanche la Protection civile (PC) dans un communiqué.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid 19, les unités de la PC ont effectué durant les dernières 24 heures, 43 opérations de sensibilisation à travers 4 wilayas (28 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelons aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation social.

Par ailleurs, les éléments de la PC ont prodigué des soins de premières urgence à 12 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant des dispositifs de chauffage et chauffe-bains à l'intérieur de leur domiciles dans les wilayas de Médea (8 personnes) , Tiaret (3 personnes), et une personnes à Tipaza, a indiqué la même source, relevant que les victimes ont été prises en charge.

Les éléments de la PC sont aussi intervenus pour l'extinction de 5 incendies urbains et industriels à travers les wilayas de Sidi Bel Abbes, Tlemcen, Mila, Oran et Tizi Ouzou, a indiqué la même source, ajoutant que ses incendies ont causé des gênes respiratoires à 10 personnes.

En outre, les unités de la PC ont enregistré 2.324 interventions, dans les différents types d'interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d'incendies et dispositifs de sécurité et ainsi les opérations de sensibilisations et de désinfections relatifs au Covid-19.