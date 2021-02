Egypte: Activation du système de réservation électronique pour 3 musées au Caire, à Hurghada et Charm el-Cheikh

Le ministère du Tourisme et des Antiquités a commencé à activer le système de réservatio n électronique des musées de Charm el-Cheikh et d'Hurghada et du musée égyptien de Tahrir, dans le cadre de la mise en œuvre et de l'activation par le ministère du projet de transformation numérique des services des musées et des sites archéologiques.

Les trois musées sont les premiers à activer dans le cadre du projet de transformation numérique des musées et sites archéologiques, initié par le ministère, en collaboration avec le groupe "e-finance", a déclaré le ministre adjoint du tourisme et des antiquités pour le développement des sites et musées archéologiques, Imane Zidane.

La transformation numérique des canaux de vente se fait en mettant à disposition 4 méthodes électroniques différentes pour la réservation de billets de visite de sites archéologiques et de musées, via une plateforme de réservation en ligne, une application mobile, ainsi que des fenêtres développées pour les réservations dans les sites archéologiques et les musées.