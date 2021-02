Egypte: Le FMI reconnaît que e pays a réussi à faire face aux conséquences du coronavirus

Le FMI reconnaît que l'Egypte a réussi à faire face aux conséquences du coronavirus

Le FMI a reconnu que l'Egypte avait réussi à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus, notamment sur le volet économique, a déclaré dimanche le ministre des Finances, Mohamed Maait.

M. Maait présentait ainsi, au premier ministre Moustafa Madbouly, le rapport du FMI sur l'économie égyptienne et les mesures prises par l'Etat pour remédier à l'impact de la crise sanitaire.

Le FMI a mentionné les efforts du gouvernement égyptien, entre autre le cadre général qu'il a élaboré pour réagir à la crise par étapes, de manière rapide et efficace tout en sauvegardant la stabilité des situations économique et financière, sans affecter aux acquis réalisés dans le cadre du programme de réforme économique et social entamé par l'Egypte en 2016/2017.

Le FMI a salué les allocations avancées par le gouvernement égyptien aux individus, notamment les intermittents, aux sociétés et aux secteurs les plus impactés par la pandémie, entre autres le tourisme, l'aviation et l'industrie, évoquant également la consécration de ressources supplémentaires pour indemniser les personnels soignants et pour améliorer les revenus des enseignants, a-t-il dit.

Le rapport du FMI a cité la hausse des allocations débloquées par le programme de Takaful wa Karama, qui prend en charge plus de 3.6 millions de ménages et évoqué la coopération du gouvernement avec les organisations non gouvernementales dans les programmes de protection sociale qui ont permis d'assurer aliments, produits de première nécessité et médicaments aux villages isolés et aux catégories les plus démunies, a expliqué M. Maait.

Et d'ajouter que, d'après le FMI, mesures proactives ont aidé à amortir l'impact de la crise et ses conséquences négatives sur les plans économique et social.

Selon le rapport du FMI, l'Egypte figure parmi un nombre très restreint de pays ayant pu enregistré un taux de croissance positif, en dépit du marasme économique engendré par la crise sanitaire, ce qui a favorisé un regain de confiance dans la performance de l'économie égyptienne, traduit par le retour en force des investissements étrangers dans les valeurs gouvernementales.

Le FMI a dit prévoir la décroissance de la dette par rapport au PIB à partir de l'exercice 2021/2022, dans le cadre de la stratégie nationale de gestion de la dette.

L'institution internationale a salué l'orientation du gouvernement égyptien vers le développement durable et la préservation de l'environnement, citant l'émission d'obligations vertes d'une valeur de 750 millions de dollars pour financer les plans d'adaptation et réduire les effets du changement climatique.

Les efforts de l'Etat et le soutien de la direction politique pour exécuter des initiatives censées soutenir les exportations et les porter à 100 milliards de dollars par an ont également été salués.

L'Egypte continue à améliorer les prix du carburant, en restructurant les subventions qui y sont consacrées, ce qui a aidé à réduire la charge financière des subventions affectées aux produits pétroliers de 3.3% par rapport au PIB en 2016/2017 à 0.4% en 2019/2020.

Le gouvernement est engagé à mener à bien la conversion aux sources d'énergies renouvelables, indique le rapport du FMI, faisant allusion à la centrale solaire de Benban et au parc éolien de Gabal El-Zeit ce qui a permis d'augmenter, en 2019, à 11% le taux d'électricité produite à partir de ces énergies.

Le FMI prévoit dans son rapport que les projets d'investissements verts se chiffrent, cette année, à 14% du total des investissements publics et que les consignes de durabilité environnementale soient appliquées à 30% des projets de l'exercice 2020/2021.