Egypte: Nous avons travaillé à rendre l'Egypte un centre régional de négoce du pétrole et du gaz

Faire de l'Egypte, un centre régional de négoce du pétrole et du gaz, était l'objectif ciblé par le ministère du Pétrole et des Ressources minérales, a affirmé dimanche le ministre Tarek El-Molla, interpellé à la Chambre des représentants.

Le ministre, dans son communiqué présenté ce dimanche, a affirmé que le ministère, avait travaillé à aimanter plus d'investissements au niveau de la prospection pétrolière dans nombre de régions, et pour la première fois en Mer Rouge.

Les députés, avaient contribué à ce succès en donnant le feu vert à la conclusion des , accords portant sur l'exploration pétrolière, et qui avaient permis d'attirer les géants du pétrole, à savoir ExxonMobil et Chevron Corporation, pour opérer dans de nouvelles zones en Méditerranée et Mer Rouge, a fait savoir M.El-Molla.

Et de préciser que durant l'année 2020, 62 gisements de pétrole brut et de gaz ont été découverts dans les déserts occidental et oriental, le Golfe de Suez, le Delta et en Méditerranée.

Le portail d'Egypte Upstream Gateway, pour l'exploration, la production et la promotion des zones pétrolières sur le marché mondial a été lancée et ce conformément avec la démarche de l'Etat de soutenir la transition numérique, a fait savoir le ministre du Pétrole et des ressources minérales.