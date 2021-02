Egypte: Coup d'envoi officiel à la Stratégie nationale des jeunes étudiants à l'étranger

La ministre de l'Immigration et des affaires des Egyptiens à l'étranger Nabila Makram, a donné le coup d'envoi à la Stratégie Nationale des jeunes étudiants à l'étranger, visant à réunir toutes les manifestations et activités organisées à leur intention, à rassembler tous les Egyptiens expatriés et à les rattacher à leur patrie pour qu'ils participent à sa construction et son développement.

Lors d'une cérémonie tenue à cette occasion ce dimanche en présence des étudiants égyptiens à l'étranger, nombre de sénateurs et de députés, un documentaire retraçant l'origine et les étapes de l'initiative a été projeté.

La direction politique égyptienne, est confiante que la jeunesse, est le mot-clé du développement et de la stabilité et les conférences de la jeunesse parrainées par le Président Abdel Fattah Al-Sissi, en ont été la preuve évidente, a dit Mme Makram.

La stratégie intègre en premier lieu, un centre de dialogue, baptisé MEDCE, le premier du genre en Egypte et dans la région, qui dispense des services aux étudiants à l'étranger et maintient le contact avec eux via une plateforme interactive, a fait savoir la ministre.