Egypte: Le pays n'a jamais épargné et n'épargnera aucun effort pour soutenir les frères africains

L'Egypte n'a jamais épargné et n'épargnera aucun effort pour soutenir les frères africains et continuera à leur tendre la main pour la coopération, la construction et le développement, a déclaré dimanche le président Abdel Fattah Al-Sissi.

Le chef de l'Etat a examiné avec le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, lors d'un entretien aujourd'hui en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry, nombre de dossiers africains, à la lumière des préparatifs en cours pour le sommet africain annuel, rapporte le porte-parole de la Présidence, Bassam Rady.

Le processus de développement en Afrique doit commencer avant tout par le renforcement de la stabilité et la construction d'infrastructures intégrées qui constituent le socle du développement des Etats africains et permettent de les rattacher géographiquement, a fait savoir le président Al-Sissi.

M. Faki a pour sa part indiqué que les efforts de l'UA comptait essentiellement sur le rôle et le poids de l'Egypte -sous la direction du président Al-Sissi- qui sont un pilier solide de l'action africaine conjointe.

M. Faki s'est dit confiant que l'Egypte continuera à assumer son rôle dans le soutien du développement en Afrique et dans la protection de la stabilité sécuritaire et politique du continent, vu notamment la perspicacité du président Al-Sissi qui a favorisé un succès égyptien inspirant ces dernières années.

Le dossier du grand barrage éthiopien de la renaissance, dans le cadre des négociations tripartites, sous l'UA, a également fait l'objet d'examen, a indiqué le porte-parole de la présidence.

Le chef de l'Etat a réitéré les constantes de la position égyptienne et la nécessité incontournable d'un accord juridique contraignant et global entre toutes les parties concernées, tenant compte des préoccupations égyptiennes et portant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage.

M.Faki a apprécié les efforts de l'Egypte dans le processus des négociations, jugeant nécessaire la poursuite de la coordination pour parvenir à un règlement juste et équitable du dossier.