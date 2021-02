Egypte: Le pays apprécie les efforts de la Commission de l'UA en faveur de l'intégration interafricaine

L'Egypte apprécie les efforts assidus de la commission de l'Union Africaine (UA), sous la présidence de Moussa Faki, en faveur de l'intégration interafricaine, notamment à l'échelon économique, a déclaré dimanche le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry.

Lors d'un entretien avec le président de ladite commission M. Faki, actuellement en visite au Caire, M. Choukry l'a félicité pour l'entrée en service, début 2021, de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca) qui bénéficie d'un intérêt majeur de la part de l'Egypte laquelle lui avait donné le coup d'envoi, pendant sa présidence de l'UA.

MM. Choukry et Faki ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre l'Egypte et la Commission de l'UA et des questions africaines d'intérêt commun, notamment du prochain sommet africain prévu en février 2021.

Le chef de la diplomatie a tenu à évoquer les réalisations accomplies pendant la présidence égyptienne de l'UA, le rôle de l'Egypte dans la gestion des dossiers de l'Union et l'intérêt qu'elle accorde aux questions de la reconstruction et du développement dans la période post-conflit, rapporte le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez.

M. Choukry a abordé les efforts diplomatiques égyptiens visant à maintenir ces questions dans toute approche de l'UA concernant les conflits et les crises que connaît le continent, mentionnant le rôle du Centre du Caire pour le maintien de la paix et le règlement des conflits à cet égard.

Les défis rencontrés par l'UA notamment son actuelle réforme institutionnelle et le grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD) ont également fait l'objet d'examen.

M. Choukry a passé en revue la position de l'Egypte dans ce dossier, et sa disposition à s'engager dans des négociations sérieuses et efficaces pour aboutir, le plus vite possible, à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du GERD, conformément aux recommandations du directoire de l'UA et compte tenu des intérêts des trois pays.

M. Faki a remercié l'Egypte pour les aides médicales qu'elle a présenté à l'UA et les pays du continent pour lutter contre le coronavirus, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.