Angola: Le gouvernement veut revitaliser le centre industriel de Tomboco

Mbanza Kongo — L'exécutif angolais étudie des mécanismes de levée de fonds pour revitaliser le parc industriel de la municipalité de Tomboco, province du Zaïre, paralysé depuis mars 2020.

A cet effet, une équipe multisectorielle des ministères de l'Industrie et du Commerce, de l'Economie et du Plan a travaillé vendredi et samedi dans la province du Zaïre pour écouter les producteurs et le gouvernement local, afin de redéfinir les politiques appropriées pour la revitalisation du pôle industriel.

Inaugurée en 2017, l'unité industrielle dispose d'un moulin pour la transformation de l'alimentation animale et de trois petits moulins pour la transformation d'environ 10 tonnes de manioc et de farine de maïs en huit heures.

S'adressant à la presse, le directeur général de l'Institut de développement industriel d'Angola (IDIA), Dário Camati Gaspar, a souligné, entre autres facteurs de l'arrêt de l'entreprise, le manque de production suffisante de matières premières, ainsi que la conjoncture financière du pays liée à la pandémie de Covid-19.

Selon lui, pour la revitalisation du pôle industriel, il est nécessaire d'adapter les équipements disponibles à la production dominante, le remplacement du procédé d'alimentation électrique du groupe électrogène par un poste de transformation électrique du réseau public, ainsi que l'articulation de l'intervention de la population paysanne de Tomboco dans la fourniture de matière première et l'évaluation des coûts de production.

A son tour, le secrétaire d'Etat au Commerce, Amadeu Leitão Nunes, a expliqué que la visite de l'équipe multisectorielle à Tomboco visait à écouter les agents des coopératives agricoles pour la revitalisation du parc industriel rural de cette région.

Il a admis qu'il y avait des défauts dans la conception initiale du projet, en élaborant un modèle unique pour l'ensemble du territoire national, sans prendre en compte les spécificités de chaque région du pays.

Selon lui, une fois le problème identifié, la solution passe par la création des conditions d'une unité de transformation pour les produits les plus cultivés localement, comme les agrumes et le manioc.

Pour l'actuel directeur du parc, Nguezeyedio Ricardo, les cinq mois de fonctionnement du projet (octobre 2019 à mars 2020), l'usine, d'une capacité installée pour transformer 10 tonnes de manioc et de maïs en huit heures, n'a produit que 400 kilogrammes par jour, faute de matière première.

Il a fait savoir qu'un sac de 25 kilos de farine de manioc était vendu, à l'époque, sur le marché de Luanda, à 200 kwanzas, valeur qu'il jugeait inacceptable compte tenu des coûts de production.

Durant son séjour dans la province, la délégation multisectorielle, qui comprenait également le secrétaire d'État à l'Industrie, Mário João Caetano, la directrice nationale du commerce intérieur, Edna Capalo, et des chefs des banques de développement de l'Angola (BDA) et de Caixa Geral (BCGA), s'est réunie avec des membres du gouvernement provincial et des hommes d'affaires locaux.

Le parc industriel de Tomboco, construit dans le village de Wene, à 12 kilomètres du siège municipal, a pour objectif de garantir la promotion industrielle locale, afin d'assurer la transformation primaire des produits agricoles, l'écoulement des surplus et de stimuler la production des zones agricoles.

La promotion de l'introduction de nouvelles techniques, l'amélioration des revenus des campagnes et, par conséquent, la création d'une meilleure qualité de vie pour les citoyens, à travers des activités entrepreneuriales, la diversification de l'économie et la lutte contre la pauvreté font partie des objectifs.

A cet effet, une équipe multisectorielle des ministères de l'Industrie et du Commerce, de l'Economie et du Plan a travaillé vendredi et samedi dans la province du Zaïre pour écouter les producteurs et le gouvernement local, afin de redéfinir les politiques appropriées pour la revitalisation du pôle industriel.

Inaugurée en 2017, l'unité industrielle dispose d'un moulin pour la transformation de l'alimentation animale et de trois petits moulins pour la transformation d'environ 10 tonnes de manioc et de farine de maïs en huit heures.

S'adressant à la presse, le directeur général de l'Institut de développement industriel d'Angola (IDIA), Dário Camati Gaspar, a souligné, entre autres facteurs de l'arrêt de l'entreprise, le manque de production suffisante de matières premières, ainsi que la conjoncture financière du pays liée à la pandémie de Covid-19.

Selon lui, pour la revitalisation du pôle industriel, il est nécessaire d'adapter les équipements disponibles à la production dominante, le remplacement du procédé d'alimentation électrique du groupe électrogène par un poste de transformation électrique du réseau public, ainsi que l'articulation de l'intervention de la population paysanne de Tomboco dans la fourniture de matière première et l'évaluation des coûts de production.

A son tour, le secrétaire d'Etat au Commerce, Amadeu Leitão Nunes, a expliqué que la visite de l'équipe multisectorielle à Tomboco visait à écouter les agents des coopératives agricoles pour la revitalisation du parc industriel rural de cette région.

Il a admis qu'il y avait des défauts dans la conception initiale du projet, en élaborant un modèle unique pour l'ensemble du territoire national, sans prendre en compte les spécificités de chaque région du pays.

Selon lui, une fois le problème identifié, la solution passe par la création des conditions d'une unité de transformation pour les produits les plus cultivés localement, comme les agrumes et le manioc.

Pour l'actuel directeur du parc, Nguezeyedio Ricardo, les cinq mois de fonctionnement du projet (octobre 2019 à mars 2020), l'usine, d'une capacité installée pour transformer 10 tonnes de manioc et de maïs en huit heures, n'a produit que 400 kilogrammes par jour, faute de matière première.

Il a fait savoir qu'un sac de 25 kilos de farine de manioc était vendu, à l'époque, sur le marché de Luanda, à 200 kwanzas, valeur qu'il jugeait inacceptable compte tenu des coûts de production.

Durant son séjour dans la province, la délégation multisectorielle, qui comprenait également le secrétaire d'État à l'Industrie, Mário João Caetano, la directrice nationale du commerce intérieur, Edna Capalo, et des chefs des banques de développement de l'Angola (BDA) et de Caixa Geral (BCGA), s'est réunie avec des membres du gouvernement provincial et des hommes d'affaires locaux.

Le parc industriel de Tomboco, construit dans le village de Wene, à 12 kilomètres du siège municipal, a pour objectif de garantir la promotion industrielle locale, afin d'assurer la transformation primaire des produits agricoles, l'écoulement des surplus et de stimuler la production des zones agricoles.

La promotion de l'introduction de nouvelles techniques, l'amélioration des revenus des campagnes et, par conséquent, la création d'une meilleure qualité de vie pour les citoyens, à travers des activités entrepreneuriales, la diversification de l'économie et la lutte contre la pauvreté font partie des objectifs.