Congo-Brazzaville: Disparition - Hommage de la République à François Itoua

Un dernier hommage a été rendu à l'ancien directeur général de la télévision nationale, François Itoua, le 30 janvier 2021 en présence du président de la République avant sa mise en terre à Boundji, dans le département de la Cuvette.

Né le 1er janvier 1932 à Boundji, François Itoua a fait carrière en journalisme de reporter au directeur général de la télévision nationale. Dans les années 50, il coanime « Le Carrefour des Jeunes », un grand mensuel de l'époque. Poursuivant son apprentissage du métier, il collabore comme reporter à ce qui était alors appelé le Poste national français de radiodiffusion, c'est-à-dire Radio Brazzaville.

Admis au concours, organisé par les autorités françaises, François Itoua s'envole pour la métropole, afin de suivre une formation en journalisme. Revenu au pays, il commence sa carrière de journaliste reporter au sein de Radio Congo.

A l'indépendance, ce dernier est nommé rédacteur en chef de Radio Congo, succédant à Jean Malonga et devient alors le deuxième directeur général de Télé Congo, créée en novembre 1962. Trois ans plus tard, il quitte le Congo pour rejoindre Londres et la BBC, radiotélévision britannique. François Itoua est rappelé au pays en 1970 par le gouvernement et est affecté comme conseiller au cabinet du Premier ministre, Alfred Raoul.

Considéré comme homme d'innovation par ses proches, il participa plus tard, avec Christian Gilbert Bembe et Jean Bruno Thiam, à la création de la presse présidentielle. Dans les années 1980, cet homme des médias connaît l'apogée de sa carrière professionnelle, en devenant le secrétaire général de l'Union des Radiodiffusions et Télévisions d'Afrique, organisme panafricain basé à Dakar. « François Itoua a fait partie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire de l'information et de la communication au Congo », a déclaré le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Moungalla, dans l'oraison funèbre.