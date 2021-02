Congo-Brazzaville/Cameroun: Chan Cameroun 2021 - Les Diables rouges quittent la compétition

L'équipe nationale du Congo des locaux a été éliminée en quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan), le 30 janvier à Douala, par la formation malienne au terme d'un match âprement disputé (0-0 puis 4 tirs au but contre 5).

A l'édition 2018, ils étaient aussi éliminés à la même étape par la Libye. Certes écartés de la compétition, les Diables rouges ne devraient pas faire l'objet des critiques acerbes, comme c'est souvent le cas à la suite des défaites de l'équipe nationale de football.

Les Congolais ont tout donné pendant cette rencontre du 30 janvier qui avait l'allure d'une finale. Débutant la rencontre avec une étiquette de non favori, l'équipe nationale a prouvé que le football est un jeu émouvant et toutes les équipes se valent sur le terrain. Animés par un sursaut d'orgueil et l'envie de jouer les demi-finales, les poulains de Barthélémy Ngatsono ont mis en difficulté leurs homologues du Mali.

Dès le coup d'envoi du match, les Congolais annonçaient déjà leur détermination comme lors de leur défaite, dans la phase des poules (0-1) face à la République démocratique du Congo, lematch nul avec le Niger(1-1), puis la victoire devant la Libye (1-0). Le milieu de terrain du Congo qui bénéficiait de la fraicheur de Prince Obongo à l'heure de jeu puis la défense, conduite par le quatuor composé de Rozan, Ondongo, Nsenda et Mouandza ont contenu avec succès et technicité les assauts du Mali qui avait renforcé son attaque à quelques minutes de la fin du temps reglementaire.

Au terme des quatre-vingt-dix minutes, les deux équipes se sont neutralisées (0-0). Les trente minutes des prolongations n'ont rien changé malgré une forte pression de l'attaque malienne sur le gardien et capitaine congolais, Pavelh Ndzila. Le Congo a également entrepris certaines actions via Yann Mokombo et Jaures Ngombé.

L'élimination du Congo a commencé à prendre forme après que son premier joueur Prince Moundza Mapata, a manqué son tir au but puis la rafale de réussite chez les cinq joueurs maliens. Les efforts de ses coéquipiers (Ondongo, Binguila, Moukombo et Ndzila) n'ont rien changé. Score final : 4 tirs au but contre 5 pour le Mali.

Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition du Chan, notamment avec les éliminatoires de l'édition 2022, en Algérie.