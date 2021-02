Angola: Une commission enquête sur la rébellion à Lunda Norte

Dundo — Une commission se rendra, dans les prochains jours, à la municipalité de Cuango (province de Lunda Norte), pour enquêter sur les circonstances de la rébellion menée par des éléments du soi-disant «Mouvement de protection Lunda Tchokwe».

Le commandant général de la Police nationale, Paulo de Almeida, a pris cette décision suite à la tentative d'invasion du poste de police de Cafunfo, qui a entraîné la mort de six éléments liés au mouvement autoproclamé et des blessures de cinq autres, parmi lesquels se trouvent deux membres des forces de l'ordre, a déclaré à la TV Zimbo le directeur du Bureau de la communication institutionnelle et de la presse, le commissaire Orlando Bernardo.

Il a déclaré qu'à ce jour, 16 manifestants ont déjà été arrêtés par les forces de l'ordre et seront trainés en justice.

Il a fait savoir que le commandement municipal de Cuango essayait de parler aux responsables du mouvement autoproclamé et venait de mettre en œuvre des mesures efficaces pour empêcher de nouvelles manifestations.

