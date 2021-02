Cote d'Ivoire: Présidence de l'université Alassane Ouattara de Bouaké - Prof. Kouakou Koffi Yao après sa prise de fonction - "Contribuer à un enseignement supérieur de qualité"

L'université Alassane Ouattara à Bouaké (UAO)a désormais un nouveau président en la personne du professeur Kouadio Koffi Yao qui a reçu les charges de l'Institution des mains du président sortant le Prof. Lazare Marcelin Poamé le vendredi 29 janvier 2021 à l'amphithéâtre C du Campus 2 de cette université en présence de Djimbala Diakité, directeur des Ressources Humaines représentant le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Le nouveau président de l'Université Alassane Ouattara, le Prof. Kouadio Koffi Yao en présence d'un collège d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, du personnel administratif et technique ainsi que des autorités administratives et politiques locales de Bouaké notamment, Nicolas Youssouf Djibo, maire de Bouaké, a assuré de sa détermination à apporter un enseignement supérieur de qualité en s'appuyant sur la collaboration de tous les acteurs de l'université Alassane Ouattara. « Nous invitons toute la famille d'enseignants et du personnel de l'université Alassane Ouattara à une franche collaboration pour la réussite de la mission à nous, assignée. Je compte sur les appuis, les conseils du Professeur Lazare Marcelin Poame », a dit Prof. Kouakou Koffi Yao qui a témoigné sa reconnaissance au ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à travers lui, le Président Alassane Ouattara ainsi qu'au Premier ministre Hamed Bakayoko pour sa nomination.

Prof. Lazare Poamé, président sortant de l'UAO est revenu sur le bilan de sa gouvernance depuis le 08 janvier 2010. Un bilan, qu'il a jugé satisfaisant au vu des taux de réussite et des prix remportés tant par les enseignants-chercheurs, les enseignants, les étudiants ainsi que le personnel administratif de l'UAO. «Je suis heureux d'abandonner entre vos mains, très cher Professeur Kouakou Koffi Yao, une institution avec les atouts suivants des femmes et des hommes capables de relever le défi de la qualité des ressources humaines, des étudiants travailleurs et épris de paix », a dit Prof. Lazare Poamé.