Cote d'Ivoire: Religion - La paroisse Bon Pasteur célèbre les 50 ans de vie sacerdotale du Père Nevry

20 décembre 1970 - 20 décembre 2020. Cela fait 50 ans que le Père Eugène Nevry est au service du Seigneur. Et c'est pour célébrer son jubilé d'Or sacerdotal qu'il a convié tel aux nonces de Canaan, parents, amis, clergé et fidèles le samedi 30 janvier 2021. Cette célébration a eu lieu dans l'enceinte de l'Eglise catholique Bon Pasteur de la Riviera.

Pour cette messe d'action de grâce, tous ont voulu s'unir au père Nevry pour dire merci à Dieu pour sa faveur dans la vie du prélat et son ministère bien rempli.

Au cours de cette célébration, le père Norbert Éric Abekan a remercié Dieu qui est le maître de la vie pour les 50 ans de vie de sacerdoce du père Eugène Nevry. Le père Abekan a indiqué que depuis 50 ans, ce grand serviteur a accepté de suivre le Seigneur. Il a répondu favorablement à l'appel de Dieu pour être son témoin et annoncer la bonne nouvelle dans ce monde de violence, de calomnie, d'hypocrisie... « 50 ans au service de Dieu, c'est important », a dit le père Abekan.

Faisant une ouverture sur la commémoration des 125 ans d'évangélisation en Côte d'Ivoire célébrés il y a peu, il a demandé à chacun de faire une rétrospection. Tout en tenant ferme dans la foi à l'instar des devanciers. L'abbé Abekan a exhorté les uns et les autres à tout mettre en œuvre pour une cohésion vraie et durable.

« Aujourd'hui, il faut des témoins, des hommes et des femmes qui parlent pour éveiller les consciences. Aidez-nous à faire en sorte que la cohésion sociale soit installée, le tissu social épilogué puisse être redressé. Que chacun se dise, me voici Seigneur, envoie-moi. Je veux à travers ma vie de couple, de religieux, d'étudiant, etc., annoncer cette bonne nouvelle », a-t-il souhaité.

Le curé de la paroisse, Jean-Pierre Ouédraogo, s'est réjoui de ce moment en indiquant : « ce jour est un jour de joie ». A l'endroit de son aîné, il a témoigné sa gratitude. « Merci père Eugène Nevry d'être pour nous une parole de fidélité. Au nom de la famille presbytérale du Bon Pasteur, nous voulons te dire merci pour ton expérience que tu partages au presbytère. Nous avons toujours plaisir à t'entourer pour nous abreuver à la source, pour nous en délecter. Merci citoyen pour ton humilité que Dieu féconde ton sacerdoce », s'est-il exprimé.

Mon Mgr Jean-Baptiste Akwadan, chapelain de sa sainteté, s'adressant à celui que les paroissiens de Bon Pasteur appelle affectueusement « citoyen » ou « spécialiste des proverbes du monde », a rappelé leurs parcours de notre Dame de Treichville au sein du mouvement Cœurs vaillants âmes vaillantes (Cvav) en passant par le séminaire, etc. « Nous avons marché sur les traces du Seigneur tant bien que mal, c'est parce que le Seigneur l'a voulu », relate-t-il. Encourageant les parents à suivre et aider leurs enfants dans le choix des vocations.

Le père Eugène Nevry, résidant à la paroisse Bon Pasteur, n'a pas caché sa joie à l'occasion de ces festivités. « 50 ans de vie sacerdotale, cela se fête. Soyons dans la joie », a-t-il confié.

Il s'est interrogé sur sa vie au service de Dieu en se demandant si durant toutes ces années, il avait fait la volonté de Dieu, prenant pour exemple trois disciples du Christ : celui qui trahit Jésus, celui qui le renia et celui qui ne crut pas en sa résurrection. « Ne suis-je pas un des trois ou les trois à la fois ? » s'est-il interrogé. « 50 ans de vie sacerdotale, qu'ai-je fait de plus ? Le péché est à chaque porte. »

Il a rappelé aux fidèles mais aussi aux religieux qui ont effectué en grand nombre le déplacement les vertus d'un prêtre. Pour lui, un prêtre est un ouvrier de la vérité, sa vie est belle de lumières. Rapportant que le prêtre est caractérisé par trois vertus, à savoir l'humilité, la charité et l'amour, il a indiqué qu'un prêtre prie, consacre, ramène les âmes à Jésus. C'est pourquoi, fort de toutes ces tâches assignées à ce dernier, il a demandé à ses fidèles de pratiquer l'amour fraternel. « Laissons à Dieu les jugements, Lui seul sonde les cœurs », déclare-t-il.

Quant à Mgr Séka Séka, au nom de Mgr Jean-Pierre cardinal Kutwa, il a souhaité un heureux anniversaire de sacerdoce au père Eugène Nevry. Il l'a salué et félicité. Pour lui, ce dernier est un modèle. « 50 ans de fidélité et de persévérance à la suite de Jésus. Pour nous, vos jeunes frères dans le sacerdoce, vous êtes et demeurez un modèle... Citoyen qui bâtit une Côte d'Ivoire de paix, d'amour et surtout du sourire, vertus qui vous caractérisent », a-t-il déclaré. Mgr Séka Séka a prié pour le père Nevry en le confiant à la Vierge Marie.