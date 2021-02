Sénégal: Football - Edouard Mendy retrouve son invincibilité, Chelsea la victoire

Le baromètre. Edouard Mendy va finir par avoir ce sobriquet. Les résultats de Chelsea, son club dans le championnat anglais, fluctuent en fonction de la forme du gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal. Sur ces 17 apparitions en Premier League, E. Mendy a effectué 9 « clean sheets » pour 8 victoires.

Cette statistique s'est encore vérifiée ce dimanche lors de la victoire de Chelsea sur Burnley (2-0), pour la 21e journée de Premier League. Ainsi Chelsea a enregistré son premier succès de l'ère Thomas Tuchel qui lui permet de rester dans le sillage des places européennes. Avec 33 points, les Blues (7e), reviennent provisoirement à 6 longueurs du podium.

Pour son deuxième match aux commandes, Tuchel a maintenu Edouard Mendy dans les buts et a procédé à 4 changements par rapport au onze qui avait été tenu en respect par Wolverhampton (0-0) mercredi, avec l'intégration de Timo Werner, Marcos Alonso, Tammy Abraham et Mason Mount au coup d'envoi.

Le premier but est venu d'un contre rapidement mené et suivi par César Azpilicueta, parti de son poste de défenseur central pour être à la réception d'une passe intelligente de Callum Hudson-Odoï.

L'ancien marseillais, qui joue actuellement sous les ordres de son 8e entraîneur différent depuis son arrivée à Chelsea en 2012, a placé une frappe puissante et hors de portée de Nick Pope (1-0, 40e).

Le second but, superbe, a été l'oeuvre de Marcos Alonso, qui n'avait plus été titulaire depuis la 3e journée, et qui a enchaîné contrôle de la poitrine, de la cuisse et une reprise de volée au coin des six mètres (2-0, 84e).

Le portier sénégalais Edouard Mendy n'a pas été très en danger avec les rares opportunités de Burnley. Après un coup de mou qui a précipité le départ de l'entraineur anglais Lampard, Chelsea se relance en retrouvant l'invincibilité du dernier rempart des Lions du Sénégal.