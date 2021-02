Angola: La situation est stable à Cafunfo, dit le commandant général de la Police

Dundo — Le commandant général de la Police nationale, Paulo de Almeida, a déclaré, ce dimanche, que la sécurité publique était "stable et tranquille" dans la ville minière de Cafunfo, commune de Cuango, province de Lunda Norte.

S'adressant à la presse, à l'issue de sa visite à la municipalité de Cuango, pour enquêter sur les circonstances de la rébellion, samedi matin, des membres du soi-disant «mouvement de protection Lunda Tchokwe», Paulo de Almeida a garanti que le village de Cafunfo était revenu à la normalité.

Il a déclaré que le nombre de morts était passé de quatre à six et qu'un inspecteur en chef de la Police nationale était dans un état critique, recevant une assistance médicale dans une unité de santé de Cafunfo.

Selon le commissaire général Paulo de Almeida, certains éléments du mouvement sont identifiés et l'action de la police nationale se poursuivra, pour retrouver les chefs de l'attaque et prendre les mesures nécessaires, puis les acheminer en justice.

«Les individus avaient l'intention d'attaquer le pouvoir institué, ils portaient des armes de guerre, de moyens contondants et d'autres matériaux superstitieux, pour en quelque sorte détrôner le pouvoir institué, mais il y a eu une réponse de nos forces et, aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation est stable et calme, et la localité de Cafunfo est revenue à la normale », a-t-il souligné.

L'émeute est survenue lorsque des manifestants de cette organisation sans statut juridique, se sont rendus au commissariat de Cafunfo pour l'occuper, avec l'intention d'apposer un drapeau de ce mouvement.

À ce jour, 16 manifestants ont été arrêtés par les forces de l'ordre et seront trainés en justice.

Ce n'est pas la première fois que le soi-disant «mouvement de protection Lunda Tchokwe» pratique de tels actes en utilisant des armes à feu. Des actes similaires ont été commis en 2017, 2018, 2019 et 2020, dans cette même zone minière.

