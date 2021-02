Angola: Le pays acquitte une dette de sept millions d'euros en soins médicaux au Portugal

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a déclaré, samedi, que la dette de l'Angola liée aux dépenses auprès des services médicaux au Portugal, estimée à sept millions d'euros, jusqu'en 2020, était en phase de règlement.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, la ministre a expliqué que ce montant s'était accumulé au fil des ans, malgré le décaissement effectué chaque année.

Sans révéler le montant déjà payé ni le montant à régler, Sílvia Lutucuta a expliqué que le gouvernement payait les prestataires de services, les unités de santé, les patients, entre autres dépenses connexes.

"Il y a encore des problèmes liés aux impôts et autres questions administratives qui doivent être réglés", a-t-elle dit, ajoutant que d'octobre à nos jours, 385 Angolais (245 patients et 140 compagnons) étaient au Portugal recevant des soins médicaux, pris en charge par le gouvernement angolais.

La ministre a révélé ces chiffres lors de la clarification sur l'extinction du processus d'envoi des malades angolais au Portugal pour traitement, suite à la crise économique mondiale et la pandémie du Covid-19.

Les données disponibles indiquent que, pour chaque patient, le gouvernement angolais dépense, en moyenne par an, environ cinq millions de Kwanzas. Au cours des dernières décennies, 9 360 patients et 5 250 compagnons ont été traités au Portugal, avec des dépenses annuelles d'environ six millions d'euros.

