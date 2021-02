Afrique: L'Angola participe à la 3e réunion extraordinaire du Comité technique sur la défense

Luanda — Une délégation angolaise de la défense, protection et sécurité a participé vendredi à la 3e réunion extraordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union Africaine.

Selon une note du Ministère de la Défense Nationale et des vétérans de la patrie, la délégation angolaise a été conduite par le secrétaire d'État à l'Intérieur, José Bamóquina Zau.

La réunion s'est déroulée par vidéoconférence conformément à la décision de la 33e session ordinaire du Sommet des chefs d'État et de gouvernement et de la Déclaration de la 13e réunion ordinaire du Comité technique spécialisé de la Défense, la Protection et la Sécurité.

La réunion a mis à jour la doctrine de l'Union africaine pour les Opérations de Soutien de la paix dans le cadre de la stratégie «Silence des Armes en Afrique», qui sera soumise à la 34e session ordinaire du Sommet de l'Union africaine, prévue en février de cette année, en Éthiopie.

Cette rencontre a été précédée de réunions d'experts et des chefs africains de la défense, protection et sécurité.

La délégation angolaise comprenait le secrétaire d'État à la Défense nationale, José Maria de Lima, le commandant en second de la Police nationale, le commissaire en chef António Pedro Kandela, le chef de la Direction principale des opérations de l'état-major général des Forces armées angolaises, le général Paulo Sousa Alves dos Santos, des officiers généraux, des commissaires et hauts fonctionnaires du ministère des Relations Extérieurs et des Services de renseignements extérieurs.

