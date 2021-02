Cote d'Ivoire: Koumassi - Les populations du grand-ouest résidant dans la commune rendent hommage à Cissé Bacongo

Les populations du grand-ouest (Bété, Guéré, Yacouba, Gouro...), vivant dans la commune de Koumassi, ont organisé une cérémonie de reconnaissance au maire Cissé Ibrahim Bacongo pour ses actions de rénovation entreprises. C'était le samedi 30 janvier 2021, dans ladite commune, à l'occasion de l'inauguration de l'espace gastronomique « O'Bété », sis au quartier Sogefiha.

Des vivres et non-vivres ont été offerts au maire dans une ambiance festive.

« Vous êtes une bénédiction pour nous. Grâce à vous, notre quartier a quitté le dépotoir pour être à la lumière. Vous êtes un livre dont on ne peut finir de feuilleter les pages », a affirmé Aké Bénédicte, présidente du comité d'organisation de cette cérémonie.

Le porte-voix des communautés ne dit pas autre chose. « Non seulement vous avez coopté certains de nos fils dans le Conseil municipal mais vous avez aussi fait un travail remarquable à Koumassi. Vous êtes notre lumière », a indiqué Tiéhi Elisabeth, porte-parole des communautés du grand-ouest résidant à Koumassi.

« Notre quartier n'a pas échappé à votre vision infrastructurelle. Vous avez procédé à la restauration de Koumassi », soutient, pour sa part, Gbalou Eric, porte-parole des bénéficiaires de la chaîne de maquis (buvettes) « O'Bété ».

Quant à l'épouse du maire, elle-même fille de l'ouest et de l'ethnie guéré, elle n'a pas tari d'éloges pour son mari. « Si on reconnaît l'arbre par ses fruits, Cissé Bacongo est un bon fruit. Merci de le lui reconnaître. Je l'appelle affectueusement "mon trésor". Merci de reconnaître son travail. Je me sens honorée. Il est le roi et moi je suis la couronne. Je me sens digne d'appartenir à cette tribu de l'ouest », a indiqué Lidegoué Danielle épouse Cissé Bacongo.

Prenant la parole, le maire Bacongo a indiqué qu'il est à Koumassi pour améliorer les conditions de vie des populations. « Que n'avons-nous pas entendu ? Certains ont dit qu'il est venu à Sogefiha pour se venger. Je voudrais leur dire que je ne sais pas me venger. Lorsque vous m'avez causé un tort, ne comptez pas sur moi pour me venger », a affirmé Cissé Bacongo. Avant d'ajouter qu'il a été guidé par une seule raison, le bien-être des populations de Koumassi. « Les gens vivent dans des conditions de non-vie. Je suis venu pour réhabiliter la commune physiquement et moralement pour que les hommes et les femmes voient qui les dirige », a-t-il déclaré.

Pour Cissé Bacongo, on peut tout faire quand on a la volonté. « Dieu a mis tout cela en nous. Quand j'ai dit pendant la campagne électorale de 2018 que Cocody va chercher à ressembler à Koumassi, certains ont pensé que ce sont des paroles en l'air. Mais nous sommes au travail. Nous allons construire les mosquées et les églises que nous avons été obligés de démolir en raison des travaux. Aujourd'hui, nous offrons gracieusement l'espace gastronomique aux populations de Sogefiha. C'est un ensemble de 27 maquis (buvettes) construits contre 6 préalablement auxquels nous avons ajouté 12 toilettes et une administration. Nous allons très bientôt procéder à l'inauguration des magasins à la Sicogi, et un marché de fruits et légumes sur le boulevard Cameroun (Ligne 11), tout cela gratuitement », a-t-il soutenu.