Cote d'Ivoire: Marina Gouagnon (Présidente de « Bon Samaritain ») - « Notre mission, assurer le bien-être et la formation des jeunes défavorisés »

Pour les fêtes de fin d'année, la présidente de l'Organisation non gouvernementale, « Bon Samaritain », de droit allemand, basée Neuwied en Allemagne était présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de ses activités. Des milliers d'enfants défavorisés ont grâce à l'action de cette Ong passé de bon moment en ces fêtes de fin d'année.

Mme Gouagnon, qui était à Abidjan les bras chargés de cadeaux, a offert des machines à coudre à des jeunes filles, des excursions pour les tout-petits, le temps de leur montrer qu'il y a des personnes qui pensent toujours à eux.

Contactée pour faire le point de son séjour abidjanais, elle s'est ouverte à Fratmat.info. Egrenant quelques activités menées, Marina Gouagnon a indiqué qu'elles ont concerné l'approvisionnement régulier de produits alimentaires, le règlement de la scolarité annuelle de huit (8) jeunes répartis du primaire jusqu'en formation professionnelle (BTS).

L'ong a organisé des sorties détentes et de loisirs à l'intention des jeunes. Elle a offert du matériels professionnels (machine à coudre et à broder) en plus des accessoires de couture à ceux qui en avaient le plus besoin pour leur épanouissement et leur autonomisation.

Abordant les raisons qui ont milité en faveur de la mise en place de cette Ong, elle a indiqué qu'elle a délibérément choisi de s'inscrire dans des actions qui visent à porter assistance au plus démunis.

Mme Gouagnon affirme qu'elle s'est sentie interpellée par « le fait que certains jeunes bien qu'ayant la volonté, n'aient pas accès à l'éducation scolaire faute de moyens financiers. »

Poursuivant, elle a souligné que "Bon samaritain" a été créé en juin 2020. « Notre Ong vise à assurer le bien-être et la formation scolaire et professionnelle des jeunes orphelins ou défavorisés », explique-t-elle. Et d'ajouter que sa structure s'est assignée également pour mission d'assister toutes personnes en difficulté quelle que soit sa religion, son statut selon les moyens de « Bon Samaritain ».

A travers ses actions, « Bon Samaritain » entend favoriser la scolarité et la formation professionnelle des jeunes défavorisés. Et surtout porter assistance à toutes personnes en situation difficile.

Pour être efficace sur le terrain, la présidente de l'Ong soutient qu'il faut travailler en partenariat. C'est d'ailleurs pourquoi, elle a tenu à saluer la disponibilité et la confiance des partenaires sur place à Abidjan.

Soulignant la bonne coopération avec l'Ong « Le camp Manathaïm », à Yopougon, Mme Gouagnon prévoit sous peu des rencontres avec d'autres Ong.

Dans la perspective, elle a déclaré qu'elle a en projet d'autonomisation d'une couturière que l'Ong est en train d'aider à se prendre en charge. A cela, il faut ajouter le soutien et l'aide qu'elle entend apporter aux jeunes pour leur permettre de mieux préparer le BTS, le BAC, le BEP, et le CEPE.