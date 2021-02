Burkina Faso: 7e ART - Le FESPACO 2021 reporté à une date ultérieure

Initialement prévue pour se tenir du 27 février au 6 mars, l'édition 2021 du festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (Fespaco) ne respectera pas les délais. L'événement a été reporté à une date ultérieure.

C'est en tout cas ce qui est ressorti du point presse au cours duquel le conseil des ministres burkinabè a pris, le vendredi 29 janvier dernier, la décision de reporter la tenue du Fespaco 2021 : « Au regard de la situation sanitaire liée à la maladie à coronavirus, tant au plan national qu'international, il sera difficile de tenir le Fespaco à bonne date », a déclaré Ousseni Tomboura, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.

Il a également fait savoir qu'il ne sera pas facile pour les décideurs qu'ils sont d'avancer une prochaine date parce que selon lui, tout est lié à l'évolution de la situation sanitaire. Une situation qui est avant tout un coup dur, aussi bien pour l'industrie cinématographique que pour tous les corps de métier engagés pour l'événement. Des corps professionnels tels que le Tourisme.

Tout en souhaitant, pour sa part, la tenue du festival, Alex Moussa Sawadogo, délégué général du Fespaco, a attiré l'attention sur l'impact de la Covid-19 sur les productions cinématographiques : « Vous savez que pour la plupart des films africains, la post-production se fait dans les pays du Nord et la situation sanitaire actuelle a empêché plusieurs producteurs et réalisateurs d'effectuer le déplacement dans certains pays africains. N'oublions pas qu'il y a eu des situations de confinement, il y a aussi eu des pays où l'attention était plutôt focalisée sur la lutte contre la pandémie ; cela, beaucoup plus que sur le soutien à apporter pour des productions cinématographiques. Tout le secteur cinématographique a donc été impacté ».

Il est à noter que le Fespaco, principal rendez-vous du cinéma en Afrique depuis 1969, se tient tous les deux ans à Ouagadougou.

Ce rendez-vous qui fait la fierté du Burkina Faso enregistre, tous les deux ans, 450 projections de films, 5000 professionnels du cinéma et médias ainsi que 100.000 spectateurs. En 2019, le Fespaco a présenté plus de 160 films de tout le continent mais aussi de la diaspora, pour briguer l'Etalon du Yennenga, le trophée légendaire du Fespaco, inspiré par le mythe de la princesse guerrière Yennenga, mythe fondateur de l'empire Mossi et qui est devenu « la palme d'or africaine » et l'un des symboles de l'identité culturelle africaine.

Ce report, qui vient également juste après celui de la semaine culturelle de Ouagadougou, est ainsi annoncé deux jours après celui du festival de Cannes. Un important festival de cinéma au monde, qui se tient traditionnellement en mai, mais reporté au mois de juillet. Un mois dans lequel se tient traditionnellement le festival d'Avignon