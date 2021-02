Madagascar: Propriété industrielle - Bilan positif malgré la crise sanitaire

Certifié ISO 9001-2015 depuis septembre 2019, l'Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) figure parmi les organismes publics les plus performants à Madagascar.

Efficace. En dépit du contexte difficile né de la situation de crise sanitaire en 2020 la continuité de l'administration de la propriété industrielle a été assurée pleinement par l'OMAPI. L'efficacité de la stratégie de bonne gouvernance adoptée dans ce domaine, en l'occurrence l'optimisation de la démarche qualité que l'OMAPI continue de poursuivre après sa certification en ISO 9001 est pour beaucoup dans ce succès de cet organisme dirigé actuellement par une femme.

Plan de contingence

Un bilan 2020 plutôt positif qui se traduit notamment par un nombre record de documents traités. En matière de titres de propriété industrielle, l'OMAPI a traité en 2020, 3139 demandes. Dont entre autres, 27 brevets d'invention, 1977 marques, 972 renouvellements de marque, 220 dessins et modèles, 25 noms commerciaux... Sur ces demandes, au total 3044 ont fait l'objet d'une délivrance de titre de propriété industrielle. L'élaboration d'un plan de contingence a été notamment à l'origine de cette efficacité. Bien qu'établi en raison de la pandémie de Covid-19, ce plan de contingence est devenu un document dynamique qui sera actualisé et adaptée à toute situation exceptionnelle qui pourrait avoir un impact sur l'accomplissement des missions de l'OMAPI, et permet de s'assurer une proactivité de l'office et la continuité de ses missions.

En tout cas, l'OMAPI a déployé ses efforts dans l'atteinte des objectifs qui ont été fixés pour l'année 2020, en dépit des circonstances. Alignées au plan d'émergence de Madagascar, essentiellement aux priorités du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat qui assure sa tutelle technique, les activités entreprises et les réalisations de l'OMAPI ont une nouvelle fois démontré le rôle important de la propriété industrielle dans l'industrialisation et la croissance économique de notre pays.

Réunions virtuelles

L'OMAPI a par ailleurs tiré profit de l'émergence des réunions virtuelles imposées par la pandémie. Il a ainsi pu participer à divers échanges et autres évènements qui ont été organisés sous forme virtuelle, et a par la même occasion optimisé ses ressources matérielles pour ce faire. Dans le cadre du renforcement des capacités de son personnel, par exemple, l'office a pu participer à des cours de formation sur les marques organisés en ligne à partir du siège de l'OMPIC à Casablanca, Maroc du 6 au 10 juillet 2020. Un webinaire sous le thème « Système de Management de la PI : Création et mise en place d'une structure institutionnelle de management de la PI ; Management d'une structure de valorisation/de transfert de technologie », a également été organisé le 27 octobre 2020.

Il y a aussi eu le « Training cours on patent examination », organisé en ligne du 1er au 11 décembre 2020. Avant le confinement en mars 2020, l'OMAPI a notamment organisé une réunion préparatoire relative à la mise en œuvre de la démarche de labellisation (18 mars 2020), et a participé à la publication de la 4éme édition du baromètre de l'industrialisation de Madagascar. Après le confinement, l'office a eu notamment à son actif, la mise en place de la plateforme en ligne EDBM-OMAP, et la formation sur les propriétés industrielles, la promotion et le développement du Centre d'Appui à la Technologie et à l'Innovation (CATI) à l'endroit de l'institut supérieur de la Technologie d'Antsiranana.

A cela s'ajoutent la première réunion de la zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf), du groupe de travail technique sur les droits de propriété intellectuelle (20 novembre 2020) ; la journée de l'industrialisation en Afrique (21 Novembre 2020)... Sur le plan international, l'année 2020 a été notamment marquée par la visite au mois de février de Hichem Boutabba, expert régional de l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI) dans le cadre de la numérisation de la collection documentaire de l'OMAPI. Ou encore la participation à la 61ème série de réunions des assemblées des Etats membres de l'OMPI du 21 au 25 septembre 2020. Ainsi qu'à de nombreux événements d'envergure régionale et internationale.

Zanaka an-trano

L'année 2020 aura également été pour l'OMAPI, marquée par le départ de l'ancien Directeur Général Christian Claude Ravoaraharison. L'homme qui a grandement contribué à l'essor de cet organisme est en effet parti aux Etats-Unis pour des raisons familiales et professionnelles. Ce qui n'empêche pour autant pas la maison OMAPI d'être bien gardée sous la direction d'une nouvelle dirigeante. Nommée Directrice Générale de l'OMAPI en juillet 2020, Lalaina Priscilla Andrianarivo est en fait une « zanaka an-trano » de l'OMAPI pour y avoir débuté sa carrière professionnelle en 2006. Diplômée d'un Master in Business Administration (MBA) de l'INSCAE, elle a en effet débuté au sein de l'OMAPI en tant qu'assistante administrative et financière.

Depuis, elle a gravi tous les échelons en occupant respectivement les postes de responsable administratif et financier, directeur administratif et financier, directeur de l'administration de la propriété industrielle. La démarche qualité n'a pas de secret pour la nouvelle DG qui a grandement contribué au processus de certification ISO 9001 - 2015. A 36 ans, Lalaina Priscilla Andrianarivo est le plus jeune Directeur Général de l'histoire de l'OMAPI. La force de la jeunesse.