Madagascar: Buzz du week-end - La chanson « Aza Maignatra » suscite la polémique

Durant le week-end, les avis sur le réseau social Facebook émergeaient de partout à la vue du clip vidéo de la chanson « Aza Maignatra » de la chanteuse Tsarahita, publié le 26 janvier 2021.

L'objet du débat : la question de l'homosexualité abordée dans la chanson. Les paroles sont plus ou moins explicites, expliquant qu'il n'y a rien de honteux à être homosexuel et que chacun mène sa vie comme bon lui semble. Ce qui n'a pas manqué d'interpeller l'opinion publique. Les avis étaient partagés et les débats ressemblaient à des échanges entre puritains et libertins. « Les chanteurs actuels n'ont plus rien de valeureux. Ils pervertissent la jeunesse », pouvait-on lire de ceux qui s'opposent à la diffusion de la chanson.

Quant à ceux qui prônent la liberté de l'orientation sexuelle, on lisait des arguments comme quoi « il n'est pas interdit de sortir du cadre stéréotypé de la société ». Et dans ce brouhaha, c'est chacun sa conviction et ses principes, les protagonistes ne s'accordant aucun crédit, virant parfois aux insultes verbales.

Ceci dit, le buzz est fait, et la chanson a été vue plus de 9 000 fois en seulement quelques jours. De quoi se faire un nom rapidement dans la sphère musicale locale pour la chanteuse Tsarahita, même si on peut penser que ce n'est pas voulu.