Madagascar: Exposition - Le valiha investit la bibliothèque nationale

Le valiha est l'instrument de prédilection de Rajery et de Justin Valiha, deux grandes figures de la musique malgache.

Sur initiative du ministère de la Communication et de la Culture, une exposition sur le Valiha, la cithare malgache, se tiendra à la bibliothèque nationale Anosy durant trois jours, les 3, 4 et 5 février 2021. Le but est de faire connaître un peu plus au public cet instrument très utilisé dans la musique malgache. Ainsi, divers types de valiha seront exposés dans la salle David Jaomanoro. En outre, une conférence-débat animée par l'expert Ratovo Valiha aura également lieu le premier jour, c'est-à-dire le mercredi 3 février 2021 à partir de 14 heures 30 dans la salle Dox.

Programme. Outre cette exposition sur le valiha, le programme de la bibliothèque nationale est assez rempli pour ce mois de février. Le 10 et le 12 février, c'est la poésie qui sera à l'honneur, notamment avec un événement baptisé « Te... » et un autre dédié au slam. La semaine suivante, Poetawebs parlera de la carrière et de la vie du poète Rado dans la salle Dox, suivi par la lecture du conte « Fihaonan-dRakemba sy ny ankizy » le 19 février. Et durant la dernière semaine, les écrivains Ranoe, Sunny, Vahela, et Rapandry présenteront « Dorehitra » aux intéressés le mercredi 24 février.

En attendant, il convient de noter que la bibliothèque de lecture publique est en accès libre au public tous les jours.