Togo: Une jeune dame virée pour une apparition sexy dans un clip

Attention quand vous voulez poser certains actes, demandez-vous quelles peuvent en être les conséquences. En tout cas, cette affaire dont nos confrères de Doingbuzz en font écho en est bien de ces affaires qui nous amènent à appuyer fort sur l'avertissement.

En effet, selon le confrère en ligne, « une jeune dame se retrouverait au chômage selon les informations de la page Facebook "Les stars du Togo". On y apprend que pour son apparition en mode sexy dans un clip, la jeune dame n'a plus de travail. Si apparition est trop peu, on doit plutôt dire qu'il a chanté dans un style qui lui a plu. "La go de OB connexion, LANJ qui a fait reprise de la chanson TOKOLOTO de Tony X, a été virée de son job comme hôtesse. Elle était hôtesse d'accueil dans les salons VIP de l'aéroport de Lomé ».

En réponse à l'interrogation, « pourquoi elle a perdu son job ? », il est indiqué qu' « il paraît que ses patrons ont été choqués par le caractère trop sexy, de ses rondeurs dans la vidéo », sur la page Facebook précitée. Et, poursuit-on, « sur les réseaux sociaux, l'affaire commence par être très commentée. Et comme d'habitude, chacun défend ongles et bec sa position. Le licenciement n'est pas la solution selon certains. Il en est une pour d'autres car chaque entreprise a intérêt à protéger son image. Arguments contre arguments. De la thèse de tolérance jusqu'à celle de la fermeté en entreprise, chacun croit avoir raison en tout cas ».