Togo: Un pro - Faure Gnassingbé crée un parti politique pour les Chrétiens

Le nom de ce parti, c'est le PDG. Tenez-vous bien car, il ne s'agit pas du PDG (Président Directeur Général) d'une société ni du PDG (Parti Démocratique Gabonais), mais du PDG (Parti Des Gouverneurs), porté sur les fonts baptismaux Samedi à Lomé.

Alors que le pays compte déjà pour ses 8 millions d'habitants, plus de 120 partis politiques et mettant les populations dans l'embarras de choix sur le parti dans lequel ils peuvent militer, c'est le PDG qui s'annonce désormais comme le porte-voix des croyants togolais.

Présidé par Cyrus Padabady, ce nouveau-né qui se veut un parti Centriste et d'obédience religieux, fonde sa démarche sur cette assertion, « l'église est apolitique mais les chrétiens (croyants) sont politiques ». Parlant de sa formation politique, M. Padabady, qui espère apporter le changement tant souhaité par les Togolais, a indiqué que « le parti est un parti des croyants. Il y a longtemps que les croyants sont restés dans le silence et le pays est à la dérive. On s'est dit qu'on ne va pas rester dans le silence ; il va falloir que nous les croyants on sorte apporter notre contribution au développement du pays et mettre fin à cette tragédie ».

Déjà, le PDG siffle la fin de la récréation. « La récréation est terminée. Avec le parti des gouverneurs un grand changement va arriver dans ce pays », croit dur comme fer Cyrus Padabady qui ensemble avec ses partisans, compte envoyer en retraite « les vieux » qui d'après eux, auraient trop longtemps duré aux affaires.

Dans ce combat pour le changement, l'ennemi du PDG sera l'impunité, alors que la promotion de la liberté d'expression et de l'emploi de la jeunesse sera ses alliés.

Chose curieuse, le président de ce nouveau parti qui se présente en opposition au régime de Faure Gnassingbé, n'est autre qu'un soutien au président togolais à peine un an plus tôt alors qu'il était en course pour son 4ème mandat.