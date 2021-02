Sénégal: Abdoulaye Wilane, porte-parole du PS - « Nous assumons le bilan du Président Macky Sall »

Le député Abdoulaye Vilane, porte-parole du Parti socialiste (Ps), a indiqué que leur formation politique assume le bilan du Président Macky Sall. Rappelant que l'ambition du Ps reste la conquête du pouvoir, il est néanmoins d'avis qu'ils ont su garder leur identité au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) en étant audible au sein de l'espace politique.

Tirant un bilan de plus de huit ans d'alliance avec la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), Abdoulaye Vilane, porte-parole du Ps, a indiqué que le « Parti socialiste a réussi à garder son identité, à être audible au sein de l'espace politique, même s'il est vrai que ce compagnonnage [leur] a fait perdre de grands responsables dans le département de Dakar ». Dans un entretien avec « Le Soleil », le secrétaire national à la Communication des socialistes a affirmé aussi que le « Ps assume le bilan du Président Macky ».

« Les représentants du Ps dans le Gouvernement ont fait des résultats honorables, comme en atteste leur reconduction au sein du nouvel attelage gouvernemental élargi. Le Ps reste fidèle à son choix de compagnonnage », a-t-il souligné. Pour lui, le Parti socialiste est dans Bby une puissance vitale, indispensable pour l'équilibre politique et la quiétude au sein de ladite coalition.

Concernant les avantages qu'offre ladite coalition, le membre du Parlement de la Cedeao a estimé que Bby permet au Ps « de servir notre pays, en participant à l'action gouvernementale, d'être dans les réalités de l'exécutif qui lui permet d'avoir toutes les informations pour apprécier et de pouvoir se projeter, dans le moyen terme, pour trouver une alternative ».

« Regrouper tous les socialistes de cœur et de raison »

Interpellé sur les défis qui attentent les « Verts » de Colobane, le maire de Kaffrine a indiqué qu'il faudra regrouper tous les socialistes de cœur et de raison, comme le souhaitait le défunt secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Pour lui, au moment où les libéraux aspirent à se réunir, les socialistes doivent également se retrouver autour de leurs valeurs communes, pour l'intérêt de la démocratie et une meilleure lisibilité du champ politique.

Suite au rappel à Dieu d'Ousmane Tanor Dieng, il a soutenu que « rien n'a changé dans la structuration du parti, tant sur le plan vertical qu'horizontal ». Cette structuration, a dit M. Vilane, est celle définie par le dernier congrès. Il s'agit d'un Secrétariat exécutif national, d'un Bureau politique et d'un Comité central, tous coiffés par le Congrès. À la base, a-t-il poursuivi, le parti compte 138 Coordinations réparties dans 14 Unions régionales. Le porte-parole du Ps a révélé aussi que d'après les données provisoires tirées de l'opération de vente des cartes en cours, le parti compte plus de 150 000 adhérents.

Sur les ambitions de certains dans leur parti, Abdoulaye Vilane a fait savoir que le principe de la libre et saine concurrence est garanti par le Ps. À cet égard, il a rappelé que depuis le 04 février 2018, le processus de vente des cartes et de renouvellement des instances est lancé. Après ce processus, a-t-il ajouté, il sera lancé un appel à candidatures pour le poste de secrétaire général qui sera élu au suffrage universel direct par les Ca des 138 Coordinations convoquées à cet effet, soit un corps électoral de 13 800 militants électeurs correspondant à 100 électeurs par Coordination.

« S'unir face à la Covid-19 »

Même s'il a réaffirmé l'ancrage du Ps dans la coalition présidentielle, Abdoulaye Vilane a assuré que leur ambition légitime est de revenir au pouvoir. Ainsi, il a confirmé que « le Ps aura un candidat à l'élection présidentielle de 2024 », reconnaissant néanmoins qu'ils en sont « loin de ce rendez-vous » et qu'« il faut laissez du temps au temps ». Le maire de Kaffrine a ajouté qu'avant la présidentielle de 2024, chaque parti avisera pour réfléchir, pour se reconstruire et développer sa stratégie électorale et ses alliances.

Sur la Covid-19, il a estimé que toutes les forces vives de la Nation doivent faire bloc autour des différents protocoles édictés par les médecins et autres spécialistes pour qu'il y ait une mobilisation communautaire et que chaque citoyen en fasse une affaire personnelle. Le Ps, dira le député, considère que la lutte contre la pandémie doit être la priorité pour tout un chacun. Et à son avis, les questions politiques surtout doivent être présentement reléguées au second plan. « Face à la Covid-19, il y a une impérieuse nécessité de s'unir, de se discipliner pour la survie collective », a-t-il avancé.