Sénégal: Déférée au parquet, ce lundi - Ce qui est reproché à l'ancienne ministre Aminata Lô Dieng

L'ancienne ministre du Tourisme sous le régime de Me Abdoulaye Wade, Aminata Lô Dieng, est déférée au parquet, lundi, vers 11h, pour « non-respect du couvre-feu, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, faux et usage de faux et rébellion ».

Elle a été arrêtée, jeudi 28 janvier dernier, en plein couvre-feu, par les éléments de la gendarmerie de Ouakam, alors qu'elle sortait, accompagnée de son frère, pour chercher à manger à son fils qui devait aller à l'école tôt le matin.

Dans leurs échanges, Aminata Lô Dieng décline le motif de sa sortie. Un argument qui ne semble pas convaincre les gendarmes. Le ton monte. La responsable politique et son frère sont embarqués et conduits à la brigade de gendarmerie de Ouakam pour violation du couvre-feu.

Par la suite, Aminata Lô Dieng sera libérée. Mais, son frère est retenu dans les locaux de la gendarmerie.

Nouvelle arrestation

Le lendemain, c'est-à-dire vendredi 30 janvier, l'ancienne ministre retourne à la gendarmerie pour prendre des nouvelles de son frère. Mais sur place, elle s'est (encore) donnée en spectacle devant les pandores en accusant le régime de Macky Sall d'être à l'origine de ses déboires. Des déclarations qui lui ont valu une nouvelle arrestation pour outrage à agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Son parti, Alliance patriotique pour l'émergence et le libéralisme (Apel) exige sa « libération immédiate et sans condition ». Dans une note transmise à la presse, Ibrahima Diassé, administrateur dudit parti, a regretté pour le dénoncer l'arrestation « arbitraire » de leur militante. « On a demandé aux militants et aux militantes de se regrouper aux fins d'exiger sa libération immédiate et sans condition », a-t-il déclaré.

Présentés devant le procureur, le sort d'Aminata Lô Dieng et de son frère est entre les mains du maître des poursuites.