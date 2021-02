Congo-Brazzaville: Musique - le rappeur Young Ace Wayé invité à travailler davantage

Le lauréat Prix Découvertes Rfi 2020, l'artiste rappeur congolais Young Ace Wayé a été félicité, le 29 janvier, par le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, d'avoir honoré le pays en remportant ce prix.

C'est son single Mbok'Oyo, extrait de son album à venir, tourné exclusivement à Brazzaville, relatant les réalités quotidiennes du Congo, sorti en décembre 2019, qui lui a valu ce prix, celui-ci entre à la 130ème place au Top 200 du Hip-Hop Français sur iTunes.

Le ministre de la Culture et des Arts l'a exhorté à faire du travail sa seconde religion. Il lui a rassuré de l'accompagnement et de l'implication du ministère de la Culture dans son carrière musicale. « Ce titre nous a permis de gagner le prix, parce que c'est un titre qui parle à tout le monde, à chaque Congolais, peu importe les générations. », a indiqué l'artiste.

Rolf Derly Nganga Ngouanou plus connu sous son nom d'artiste Young Ace Wayé est né à Brazzaville au Congo, il est le quatrième artiste congolais à avoir remporté ce prix découverte RFI, 36 ans après les artistes, Casimir Zoba dit Zao ; Mav Cacharel et Nzongo Soul. Un sacre qui va lui ouvrir les portes d'une promotion internationale. Young Ace a décroché deux fois successivement les Beat Street Awards en 2016 dans la catégorie Révélation Masculine, en 2017, la Mixtape urbaine avec une mixtape intitulée « Kontrol ».

« Le Prix Découvertes RFI, c'est quelque chose qu'on n'avait pas gagné depuis longtemps, c'est une joie qu'on a su communiquer au peuple congolais, on a une lourde responsabilité sur les épaules, c'est de porter toutes les couleurs de notre drapeau au niveau international. On a le droit sinon le devoir de travailler beaucoup plus pour prouver de quoi est capable la musique congolaise, c'est un défi de taille qu'on doit relever », a-t-il dit.

Son single « Le Bord La » sorti en novembre 2018 connait un grand succès et le fait propulser sur la scène nationale. La même année, il participe au Douala Hip-Hop Festival. Le 30 avril 2019, il sort un EP intitulé Alpha Charlie Echo qui lui ouvre les portes d'African Music Forum, un rendez-vous des professionnels de la musique, puis au festival Mboté Hip-Hop. L'artiste travaille sur sa tournée africaine et sur son concert qu'il livrera à Paris. Le rappeur congolais se prépare également à sortir son premier album intitulé Ambition, dans lequel il rendra hommage à la culture africaine et congolaise.

Après ses études primaires au Burkina Faso, Young Ace Wayé rentre au Congo avec sa famille en 2003, où il poursuit ses études. Titulaire d'un National Diploma en Génie Minier obtenu en Afrique du Sud, il a travaillé en tant que steward à Ecair, la compagnie aérienne nationale congolaise, avant de se consacrer finalement à la musique en 2015.