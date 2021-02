Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Mouvement des jeunes présidentiels implanté dans la ville océane

Après Brazzaville et le Niari, le mouvement politique que préside Donald Mobobola a séjourné la semaine dernière dans la capitale économique dans le cadre de la campagne de structuration de sa base en vue de l'élection présidentielle de mars 2021.

Donald Mobobola était accompagné d'une grande délégation composée des membres de la coordination nationale et des fédérations de Brazzaville et du Niari. Il a mis en place les instances dirigeantes du MJP dans les six arrondissements de la ville océane et à Tchamba-Nzassi avant de structurer le bureau fédéral de Pointe-Noire le 29 janvier au Mbongui.

Composé de treize membres, ce bureau est présidé par Alain Jean Claude Balendé qui, dans son mot de circonstance, a remercié le président de la coordination et tous les camarades membres du mouvement pour la confiance faite à son égard. Il a pris l'engagement de mobiliser les jeunes afin d'assurer la victoire de leur candidat dès le premier tour. « J'invite tous les jeunes à se joindre autour de ce mouvement afin que chacun porte sa pierre à la construction de l'édifice pour bâtir un Congo nouveau, dépourvu de haine, un Congo uni, fort, riche et prospère », s'est exprimé le président de la fédération MJP Pointe-Noire. Il est nécessaire pour les jeunes de booster notre démocratie vers les horizons meilleurs, a-t-il souligné. « Nous sommes à la croisée des chemins... Les jeunes de Pointe-Noire ont une fois de plus trouvé un espace à travers lequel ils vont s'exprimer et décider de leur future. Nous avons dit oui au parti MJP, oui pour le soutien indéfectible à la candidature du président de la République pour sa réélection dès le premier tour de l'élection de mars 2021 », a-t-il indiqué.

Les jeunes ont aussi dressé une motion de soutien au président de la République pour sa victoire écrasante dès le premier tour.

Clôturant les travaux de l'assemblée générale constitutive de la fédération de MJP Pointe-Noire, le président de la coordination nationale, Donald Mobobola, a invité les jeunes à s'unir autour d'une même idéologie pour décider ensemble de leur avenir et de dire non au tribalisme et au régionalisme car, "Le Congo est un et in divisible".

Soulignons que le Mouvement des jeunes présidentiels a été créé le 17 novembre 2020 à Brazzaville. Après Pointe-Noire, la campagne se poursuivra dans le département du Pool.