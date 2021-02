Afrique: Visite du président Macky Sall en Turquie - Le groupe pharmaceutique Abdi İbrahim souhaite s'implanter au Sénégal

En visite de travail en Turquie, le Président de la République, Macky Sall, a été reçu, ce samedi 30 janvier, à Istanbul, par son homologue le Président Recep Tayyip Erdogan. Durant sa visite, le Chef de l'État s'est rendu au siège du groupe pharmaceutique turc Abdi İbrahim qui souhaite s'implanter au Sénégal. Récemment, en Conseil des ministres, le Président Sall avait émis le souhait d'avoir une industrie pharmaceutique au Sénégal.

À l'origine, Abdi İbrahim fut une petite officine établie par le pharmacien Abdi İbrahim Bey dans le quartier de Küçükmustafapaşa, à Istanbul, en 1912. « Le cœur de notre activité à Abdi İbrahim est la santé humaine, un fait qui nous impose une énorme responsabilité. Dans cet esprit, nous ne nous considérons pas comme un simple producteur de produits pharmaceutiques. Nous nous efforçons de guérir l'avenir et les vies que nous touchons depuis 108 ans », soutient son actuel président, Nezih Barut, sur le site web du groupe.

Avec le plus grand portefeuille de l'industrie pharmaceutique turque, Abdi İbrahim compte plus de 200 marques et plus de 400 produits. Elle est, depuis 2002, le leader du secteur en ventes unitaires et chiffre d'affaires. Avec plus de 4600 employés répartis dans plus d'une soixantaine de pays, le groupe turc ambitionne de devenir l'une des 100 plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde d'ici à 2025.

Selon l'agence de presse turque Anadolu, le Chef de l'État, lors de sa visite, qui était en compagnie de son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo s'est entretenu avec le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan.

Les trois Chefs d'État se sont réunis au Palais Vahdettin d'Istanbul. Ils se sont ensuite entretenus lors du déjeuner qui a débuté à 14 h. Les entretiens, précise l'agence de presse, ont duré 1 h 30 mn et se sont tenus à huis clos.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, Macky Sall s'est rendu en Turquie sur invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan. Il a quitté Dakar samedi et est rentré, dimanche, à bord de « La Pointe Sarène ».