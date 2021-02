Afrique: Virus - Le Ghana durcit à nouveau ses mesures restrictives

Retour à case de départ pour le Ghana. Confronté à une recrudescence des cas de Covid-19, le a réimposé une interdiction des rassemblements festifs, culturels ou pour certains événements familiaux, sur fond d'augmentation du nombre des cas de Covid-19, a annoncé dimanche le président Nana Akufo-Addo.

Et pourtant les écoles ont rouvert en janvier après une fermeture de dix mois, mais le président Akufo-Addo a déclaré qu'un retour à des mesures plus strictes était nécessaire. « Jusqu'à nouvel ordre, les funérailles, les mariages, les concerts, les représentations théâtrales et les fêtes sont interdits », a-t-il déclaré dans un discours télévisé.

Pour expliquer ces mesures, le président ghanéen a déclaré : « Nos hôpitaux sont pleins et nous avons dû réactiver nos centres d'isolement ». Les frontières terrestres et maritimes sont fermées depuis mars, tandis que les plages, les boîtes de nuit, les cinémas et les pubs continuent d'être interdits d'accès.

Au 31 janvier, le Ghana avait au total enregistré 67.010 cas confirmés et 416 décès.