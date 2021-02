Sénégal: Covid-19 - L'église corse ses mesures lors des enterrements - 25 personnes au cimetière, par défunt

EMEDIA - L'Église s'adapte à l'état de catastrophe sanitaire en vigueur. "Les manifestations religieuses particulièrement les célébrations liturgiques, ne devraient pas faciliter la circulation du virus", précise un communiqué de l'Archevêché de Dakar, signé par le Vicaire épiscopale chargé de la Liturgie, Abbé Pierre Sandi Diouf, au nom de Monseigneur Benjamin Ndiaye.

Le document, parvenu à emedia et portant sur les célébrations liturgiques dans un contexte de Covid-19, signale : "pour les obsèques chrétiennes, les veillées funèbres sont suspendues, à la maison mortuaire. Tout comme les expositions à la morgue, à l'Eglise, et au cimetière." Toutefois, au sein de l'Eglise, "la célébration des funérailles est maintenue (mais) au respect scrupuleux des mesures barrières, à la limitation du nombre de participants, la tenue de la messe dans un laps de temps raisonnable en parfaite coordination avec les acteurs liturgiques notamment les chorales, et l'élimination de tout ce qui est discours, hommage et témoignage." Au cimetière, "un nombre restreint de 25 personnes par défunt" est autorisé. Il est également recommandé de "célébrer le seul rite liturgique de la mise en terre devant la tombe et dans la plus stricte intimité", et "ne plus présenter les condoléances de la manière habituelle, de préférence le faire par téléphone."

DE RETOUR DU CIMETIERE, "RESPECTER L'INTIMITE DE LA FAMILLE"

"Si la mise en terre est prévue au cimetière Saint-Lazare de Béthanie ou à Bel Air, le Comité de gestion des cimetières catholiques (COGECIC) devra être averti à temps" pour les dispositions idoines, ajoute le document. Qui rapporte, pour les autres sacrements, "la sobriété requise devra être de mise." Thiès, la deuxième région, avec Dakar, concernée par les mesures d'urgence liées à la gestion de la pandémie, s'était déjà signalée. Corsant les mesures, au-delà du respect des gestes barrières, l'Évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, avait rappelé l'interdiction des cérémonies religieuses, et autres rassemblements. "Les corps seront directement acheminés au cimetière où le prêtre fera l'absoute, en présence de la famille restreinte et des proches parents. Une messe à l'intention du défunt peut être célébrée avant ou après les obsèques, à la demande de la famille ou des proches. Les longues files et les regroupements pour présenter les condoléances, ainsi que les cérémonies ou les organisés à la maison mortuaire sont déconseillés", indiquait-il, entre autres mesures.