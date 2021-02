Sénégal: Santé fragile du président de HSF - Boubacar Sèye évacué au pavillon spécial de Le Dantec...

Admis au Pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec, le week-end, à cause de sa santé fragile, Boubacar Sèye, le président de Horizon sans frontières (HSF) y est maintenu en observation jusqu'à ce lundi 1er février 2021, pour un autre bilan sanitaire. Au même moment, ces avocats qui ont déjà déposé, vendredi dernier 29 janvier, une demande de liberté provisoire, comptent rencontrer le même jour, ce lundi, le Doyen des juges d'instruction pour obtenir une accélération de la procédure de leur client.

Deux semaines après son arrestation, suivie de son inculpation et placement sous mandat de dépôt, pour «diffusion de fausses nouvelles», Boubacar Sèye a été évacué et retenu, le week-end écoulé, au Pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Selon des sources de Dakaractu, le président d'Horizon sans frontières (HSF) a été transféré à l'hôpital Le Dantec pour des douleurs thoraciques dont il se plaignait. «Consulté par le médecin, les nouvelles sont rassurantes pour Boubacar Sèye», informent-elles.

Précisant que, pour plus de prudence, le médecin aurait demandé de le maintenir en observation le temps du Weekend. Un autre bilan devrait être effectué par le spécialiste, ce lundi 1erfévrier 2021. Dans Emedia, un de ses avocats, Me Amadou Diallo, par ailleurs président de Amnesty International Section Sénégal, affirme que Boubacar Sèye est gravement malade. «Son état de santé s'est gravement dégradé. Je l'ai vu le vendredi vers 13h et il était très mal en point. Il avait fondu comme du beurre sous le soleil. Il ne pouvait rien digérer. Tout ce qu'il mangeait, il le vomissait. Il a pratiquement passé tout son temps à l'infirmerie, il m'a dit qu'il était assez bien traité. Mais, par rapport à sa situation, il estimait qu'il fallait impérativement qu'il voie un médecin», a révélé l'avocat.

SES AVOCATS POUR UNE LIBERTE PROVISOIRE ET SON EVACUATION EN EUROPE

Et la robe noire de préciser que l'appel de son client a été étendu. Car, dans le contexte actuel marqué par la pandémie du coronavirus, il vivait dans des difficultés. Et, souligne-t-il, les toilettes de la prison ne sont pas adéquates avec son handicap. « (...) Par rapport à sa santé, nous estimons qu'il est important qu'il puisse rencontrer des spécialistes et pas forcément ceux qui sont dans ce pays. Nous voulons son évacuation en Europe, auprès de sa famille, pour sa prise en charge», a déclaré Me Diallo.

Parallèlement au contrôle médical attendu de leur client, les avocats de Boubacar Sèye comptent rencontrer, ce lundi, le Doyen des juges d'instruction pour obtenir une accélération de la procédure. Déjà ses conseils ont déposé, vendredi dernier 29 janvier 2021, une demande de liberté provisoire. «Nous avons introduit une demande de liberté provisoire pour lui et nous estimons qu'elle sera suivie d'effet». Pour les avocats du président de HSF, Boubacar Sèye doit être entendu dans les plus brefs délais, au regard de la dégradation de son état de santé. Le président de l'ONG de défense des droits des migrants, HSF, a été interpellé à sa descente d'avion, en provenance d'Espagne, à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, le vendredi 15 janvier dernier.

Le responsable de la Communication de la Police nationale avait alors expliqué que Boubacar Sèye avait été arrêté dans le cadre d'une collaboration entre la Police et la Gendarmerie. Parce que faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, après des déclarations qu'il aurait faites sur la gestion des fonds de l'Union européenne (UE), alloués au Sénégal et destinées à la lutte contre la migration irrégulière et le maintien des jeunes candidats dans leurs terroirs. En son temps, alors qu'il était encore sous le régime de la garde à vue, ses avocats, notamment Me Assane Dioma Ndiaye, avaient alerté sur sa santé fragile.