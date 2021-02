Afrique: Chronique « Retour aux origines » - Un continuum de galères

« Problème d'études, problèmes d'argent, changement brutal des habitudes de vie, méfiance à laquelle les étudiants africains en France se heurtent sous le prétexte qu'ils ont la peau d'une autre couleur, telles sont leurs difficultés à Paris. En Province, leur vie n'est pas meilleure. » C'est le script d'un extrait d'une émission de Françoise Dumayet et de Jean-Pierre Chartier intitulée « Jeunes africains à Paris » qui est passée à la télévision française en 1963. La photographie d'une époque n'a pas totalement jauni sous le poids des années.

La disparition « volontaire » puis la réapparition physique virtuellement susurrée dans les médias de l'étudiante sénégalaise Diary Sow, ainsi que les effets de la crise sanitaire du coronavirus ont mis à nu les difficultés des étudiants sénégalais en France. Il s'agit d'une population composite dont l'effectif exact est de 12 400 âmes pour l'année académique 2020-2021.

Ils viennent généralement perpétrer les conseils que Cheikh Anta Diop avait donnés à une partie de la jeunesse africaine regroupée à Niamey (Niger) : « Armez-vous de Science jusqu'aux dents » pour retourner développer l'Afrique et faire face au néocolonialisme. BTS, Facultés, alternance, laboratoires, prépa ou encore écoles d'excellence sont autant de possibilités sur les sentiers de la réussite. Dans les cases de la difficulté, les choix ne manquent pas, non plus.

Le logement en occupe une place importante au milieu du XXème siècle. Pour le sociologue Jean-Pierre Ndiaye, seuls 25 % d'étudiants africains estiment être hébergés en France dans des « conditions décentes ». « Le Comité universitaire (Copar) précise dans ses offres de logement si les propriétaires acceptent les locataires noires et nombreuses agences spécifient « ne pas louer aux agents de couleur ».

Des mesures sont prises au début des années 1960 pour modifier cette situation explicitement ségrégationniste. « Des logements réservés aux étudiants africains se construisent dans la banlieue sud parisienne (Cachan, Bures-sur-Yvette, Antony... ) et de nouveaux centres les accueillent en province », lit-on dans La France noire, sous la direction de Pascal Blanchard.

À cette époque, les étudiants africains sont de plus en plus nombreux en France. Ils passent de 75 en 1926 (source le livre Noir et Français, de Stephen Smith et de Géraldine Faès) à 4 000 (chiffre fourni par l'émission citée plus haut) boursiers au début des années 1960. Ceux-là sont considérés comme des privilégiés.

Ils touchent, en plus de leur bourse, une indemnité de premier équipement et une autre de trousseau. Ils sont logés dès leur arrivée et répartis dans les villes universitaires de France selon leur orientation. Enfin, ils bénéficient de tous les avantages sociaux accordés aux étudiants français. Cependant, les problèmes de l'heure sont ceux de jadis.

« Orienteurs et psychologues s'appliquent à les aider à préciser une orientation correspondant à leurs goûts et aptitudes souvent mal définis au départ. On s'efforce d'atténuer leur angoisse, et pourtant elle existe », expliquait le documentaire télévisé de 1963 qui a une résonnance particulière au regard de l'actualité des derniers jours. Le racisme, hypocritement appelé « des préjugés de couleur », faisait partie des obstacles notamment quand ils cherchaient à se loger durant les premiers jours.

La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France (Feanf) a été créée en 1950, après les congrès de Lyon (avril 1950) et de Bordeaux (décembre 1950), afin de regrouper toutes les associations d'étudiants africains en France. Amadou Mahtar Mbow a joué un rôle de premier plan dans sa mise en place. Membre de l'Association des étudiants africains de Paris, ancêtre de la Feanf, il est d'abord nommé président du bureau provisoire en janvier 1951, après le congrès de Paris (mars 51), il en devient le secrétaire général tandis que Solange Faladé, femme originaire de l'actuel Burkina Faso et étudiante en médecine, est élue présidente.

La Feanf, c'est à la fois un syndicat estudiantin et une école de cadres pour les partis et futurs pouvoirs en Afrique. Sur le plan politique, l'objectif pouvait se résumer par un engagement en faveur de l'Algérie indépendante, de la conférence de Bandung sur le non-alignement, anticolonialisme. La Feanf publia le journal L'étudiant d'Afrique noire qui associa l'équipe de Présence Africaine à ses revendications politiques dont le développement de l'Afrique venait en tête.

Les solutions qu'elle proposait s'inscrivaient dans un continuum de problèmes d'autant plus qu'après les indépendances, les étudiants africains en France atteignirent le chiffre de 10 000. Plus de 60 ans plus tard, le contingent sénégalais, à lui seul, dépasse, donc, les 12 000 inscriptions. Moins de la moitié de ceux-ci rentre et suit les recommandations de Cheikh Anta Diop à Niamey. Ont-ils tort ? Ont-ils raison ? La réponse n'est jamais binaire, car il y a tout un contexte pour justifier un choix professionnel ou de vie.