Afrique: Modèle de développement - Le Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique décrète « 2021, année de la Guinée Equatoriale »

Sa Majesté Tchiffi Zié Jean Gervais, secrétaire général permanent du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique a décrété « 2021, l'année de la Guinée Equatoriale pour son modèle de développement ».

En présence du Représentant de l'Ambassadeur de la Guinée Equatoriale en Côte d'Ivoire, M. Eyang Engonga Cirilo Ondo, le Chargé d'Affaire, il a procédé à la signature deux décrets nommant les membres du comité d'organisation, le samedi 30 janvier 2021. C'était au palais de l'Eburnie, à Abidjan-Cocody, les Deux Plateaux.

Le Comité d'organisation de cette initiative sera dirigé par Bokra Emile. Quant à René Williams Kouebi, il assurera le Secrétariat exécutif de « l'année de la Guinée Equatoriale ».

C'est dans ses périples que le Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique a observé l'avancée des pays émergents en Afrique. Aussi Sa majesté et ses pairs d'un commun accord ont-il décidé de célébrer un pays en Afrique pour son modèle de développement. « A travers l'année de la Guinée Equatoriale, nous sommes en train de découvrir qu'il y a des possibilités de nous lever, de là où nous sommes, pour devenir un continent développé », estime Sa majesté Tchiffi Zié.

Justifiant le choix de la République de Guinée Equatoriale, il a indiqué que c'est une « nation de miracle » au regard de son niveau de développement en l'espace de 10 ans. « J'ai visité ce pays en 2010 lors d'un sommet des Chefs d'Etat à Malabo. Cinq ans après j'y suis revenu. 10 ans plus tard, je me suis rendu compte que la Guinée Equatoriale n'est plus celle que j'ai vu en 2010 », témoigne le Secrétaire général permanent du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique.

Pour Sa majesté Tchiffi Zié, le rôle des leaders traditionnels africains est non seulement de protéger leurs enfants mais aussi de les encourager. « L'Afrique doit réfléchir à sa démocratie (...) Nous devons tenir compte de nos mentalités, de notre manière d'être en tant qu'Africain pour l'adapter à la démocratie. Ce qui va nous permettre d'avoir la paix dans nos pays », a-t-il soutenu.

Aujourd'hui, le leader traditionnels estime que c'est dans sa miséricorde que Dieu a donné une onction spéciale au Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Pour ce faire les leaders africains doivent l'accompagner. « Je bénis la Guinée Equatoriale, je bénis les nations africaines et je plaide pour une solidarité africaine. Sans cela, nous ne pourrons pas nous en sortir. Nous sommes les mêmes et des frères. Mes frères, faisons tout pour nous mettre ensemble. Unis, nous serons plus fort », a lancé Sa majesté Tchiffi Zié.

« 2021, année de la Guinée Equatoriale pour son modèle de développement » sera un grand projet communicationnel. « L'Afrique est le parent pauvre en matière de communication. Ce que nous allons faire, c'est de placer la Guinée Equatoriale là où elle doit être. C'est l'une des nations les plus développé de notre continent. Et personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas les moyens de communication. Heureusement que le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a aidé à financer des médias », s'est réjoui René Williams Kouebi, Secrétaire exécutif de l'initiative, et Chancelier chargé de la culture dans le Forum.

Représentant l'Ambassadeur de la Guinée Equatoriale à cette cérémonie, M. Eyang Engonga Cirilo Ondo, Chargé d'Affaires, a salué cette initiative. « Nous sommes heureux que l'année 2021 ait été choisie comme l'année de la Guinée Equatoriale. C'est un honneur pour nous et une manière de protéger le patrimoine de la Guinée Equatoriale et celle de l'Afrique », a-t-il déclaré. Et de soutenir : « Notre pays est un pays exceptionnel. Nous avons su adapter la démocratie à nos réalités pour développer notre pays. »