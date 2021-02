Congo-Kinshasa: Gouvernement Tshisekedi II - La modernisation de l'administration publique est indispensable pour lutter contre la corruption qui gangrène l'appareil d'Etat

Le Président Félix Tshisekedi, en acceptant la démission du Premier Ministre Ilunga Ilunkamba et de son gouvernement, devra assurément procéder rapidement à la nomination d'un nouveau gouvernement devant mettre en œuvre son programme de réformes politique, économique, sociale et sécuritaire, durant les trois prochaines années qui restent, pour relever les multiples défis auxquels le pays fait face.

Parmi les priorités clés qui s'imposent et les défis qui attendent le prochain gouvernement, figurent notamment le rétablissement de la paix, la sécurité et la protection des citoyens dans l'ensemble du pays ; la stimulation du développement socio-économique et la création d'emplois ; la lutte contre la corruption ; la réforme électorale, y compris les réformes du système judiciaire et de l'administration publique, pour assurer la stabilité des institutions qui doivent garantir et renforcer la démocratie et l'Etat de droit en République Démocratique du Congo.

Le prochain gouvernement qui, nous l'espérons cette fois-ci, va accompagner le Président Tshisekedi dans la mise en œuvre de son projet de société, devra savoir que l'administration publique est la troisième et plus importante composante du pouvoir exécutif et un instrument indispensable à la mise en œuvre des politiques publiques et des programmes gouvernementaux.

Si le Président Tshisekedi veut réellement imprimer un nouvel élan à la seconde moitié de son mandat, il devra instruire le prochain gouvernement de changer complètement de cap, en initiant et mettant en œuvre un vaste plan d'action global de réforme et de modernisation de l'administration publique congolaise, pour une plus grande transparence, une meilleure gestion de la fonction publique et une orthodoxie dans les dépenses publiques.

Point n'est besoin de rappeler ici que l'administration publique constitue un élément fondamental du système de gouvernance d'un État moderne et, sans nul doute, elle joue un rôle déterminant d'éclaireuse dans la prise de décisions politiques, dans la matérialisation de l'exercice des pouvoirs publics, dans la mise en œuvre des orientations gouvernementales et dans la saine gestion des services publics.

Mais, selon les derniers résultats préliminaires des enquêtes de la Police judiciaire des parquets sur la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat, l'administration publique congolaise héberge des réseaux mafieux de fraudes organisées et de détournement des deniers publics qui profitent à une catégorie de personnes.

Pour preuve, ce rapport indique que entre 2011 et 2019, une somme de plus 259 millions de dollars aurait été détournée avec plus de 133 000 agents fictifs et plus de 43 000 doublons qui bénéficiaient indûment de la paie des fonctionnaires et agents de l'État officiellement reconnus.

Tout dernièrement encore, il y a un autre scandale de détournement de fonds publics présumé qui éclabousse le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Le rapport de l'Inspection générale des Finances (IGF) qui a abouti à l'arrestation du directeur national du Service du contrôle et de la paie des enseignants (SECOPE) et de l'Inspecteur général de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, indique qu'un million et demi de dollars seraient détournés chaque mois dans ce ministère.

Pour mettre fin à ce fléau de la rémunération des fonctionnaires fictifs qui coûte énormément cher au Trésor public congolais, la réforme dans le système de l'administration publique congolaise doit figurer parmi les priorités clés du gouvernement et faire l'objet d'une attention toute particulière.

Cette réforme devra non seulement veiller à mettre en place un système de vérification minutieuse des effectifs réels de la Fonction publique, en procèdent systématiquement au recensement rigoureux des fonctionnaires civils, de ceux relevant de la Police nationale et des Forces armées congolaises, mais elle devra également démanteler les emplois fictifs payés par des fonds publics. La mise en place d'un tel système de vérification aiderait à améliorer la capacité administrative des ministères et autres institutions publiques à mener à bien leurs missions.

Une telle réforme est possible, mais doit être un effort continu qui va de l'avant avec l'adoption des nouveaux cadres législatifs et réglementaires rigoureux et réellement applicables, en vue d'améliorer l'efficacité de l'action publique, de raffermir la transparence, de garantir le respect des principes de responsabilité et de reddition de comptes, pour combattre efficacement la corruption, la mauvaise gestion des ressources publiques et assurer la gestion plus rigoureuse des institutions publiques.

La réalisation de telles réformes majeures, qui vont s'échelonner dans le temps, pourrait s'avérer plus difficile et complexe, si elles ne sont pas pilotées des mains expertes. Ce pourquoi il nous semble évident que le choix du prochain ministre responsable de l'administration publique soit porté sur une personne qui possède une excellente connaissance théorique et pratique des enjeux essentiels et cruciaux liés à l'administration publique. Un tel choix judicieux permettrait de relever les défis majeurs récurrents auxquels est confrontée l'administration publique congolaise.