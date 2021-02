Angola: UA - Le projet de décision sur la Biennale de Luanda au Conseil exécutif

Luanda — Le Comité des représentants permanents (CRP) de l'Union africaine (UA) a clôturé sa 41e session ordinaire dimanche soir, après avoir adopté un projet de décision sur le Forum panafricain pour la culture de la paix en Afrique-Biennale de Luanda, qui se tiendra du 3 au 4 février.

Dans une note parvenue à l'Angop, ce projet a été soumis au Conseil exécutif de l'UA.

Le service de presse de la Représentation permanente de l'Angola auprès de l'Union africaine déclare que le pays a présenté un rapport sur la 1ère Biennale de Luanda, tenue du 18 au 22 septembre 2019.

Le document souligne que le rapport méritait l'encouragement du CRP à poursuivre ses efforts pour promouvoir un mouvement panafricain de prévention de la violence et des conflits, à travers son engagement à répandre une culture de la paix en Afrique.

Le gouvernement angolais et l'UNESCO ont convenu le 18 décembre 2018 de tenir le 1er Forum panafricain pour la culture de la paix en Afrique - Biennale de Luanda, en septembre 2019, afin de renforcer le mouvement panafricain pour une culture de la paix et la non-violence, à travers l'établissement d'un partenariat multilatéral entre les gouvernements, la société civile, la communauté artistique et scientifique, le secteur privé et les organisations internationales.

