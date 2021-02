Cameroun/Congo-Kinshasa: RDC-Cameroun - Test positif pour les Lions...

Les Camerounais se sont qualifié pour les demi-finales du CHAN samedi dernier grâce à une victoire probante (2-1).

Les Lions A' poursuivent leur parcours dans ce CHAN 2020. Samedi, au stade de Japoma à Douala, les Camerounais ont fait chuter les Léopards de la République démocratique du Congo, annoncés par les observateurs comme le grandissime favori de la compétition. Sans coup férir, les Lions se sont imposés sur le score de 2-1. Pourtant, ce sont les Congolais qui ont ouvert la marque en première mi-temps grâce à Glody Makabi (21e min). Yannick Ndjeng (29e min) a égalisé quelque temps après, avant que Félix Oukine (41e min) ne donne l'avantage au Cameroun.

Une seule mi-temps a ainsi suffi pour changer le destin du Cameroun dans son CHAN. Les Camerounais ont montré un visage plus conquérant que lors de leurs trois premières sorties. Très tôt menés au score, ils ont trouvé les ressources pour réagir. De fait, ils ont affiché les attitudes d'une équipe qui prend de l'assurance et qui se donne les moyens d'atteindre un objectif précis. Et voilà comment tous les griefs, ou presque, faits à Martin Ndtoungou Mpile et ses poulains ont été oubliés. Collectivement et tactiquement, l'équipe camerounaise a présenté face aux Congolais, une copie plus que satisfaisante.

Par ailleurs, individuellement, plusieurs éléments du groupe de Martin Ndtoungou Mpile se sont montrés à leur avantage face à la RDC. L'un des symboles de cette métamorphose est le rendement du compartiment offensif qui a enfin répondu aux attentes. L'expérimenté Yannick Ndjeng, titularisé en attaque, a inscrit le premier but camerounais, qui était aussi le premier marqué par un attaquant stricto sensu. Mais au-delà, l'ancien joueur de l'Espérance de Tunis s'est montré combatif et a empêché les défenseurs congolais de sortir de leur zone pour prêter main-forte dans les phases offensives. Martin Loic Ako Assomo pour sa part, même s'il n'a pas marqué, a mis la défense congolaise au supplice. Il a été le véritable catalyseur du jeu offensif camerounais. Et c'est à juste titre qu'il a été désigné homme du match par la CAF.