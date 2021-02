Afrique: UA - Concertation autour des objectifs de sécurité

La troisième réunion extraordinaire du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de l'Union africaine (CTSDSS) tenue virtuellement via la plateforme Zoom avec la participation du ministre congolais de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et les délégués des Etats membres, le 30 janvier, s'est focalisée sur l'adoption de la doctrine de l'UA sur les opérations de soutien à la paix.

Cette rencontre des ministres de la Défense des Etats membres s'inscrit dans le cadre de l'objectif de l'UA de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, dans le droit fil de l'architecture africaine de paix et de sécurité, en partenariat avec le Conseil de sécurité des Nations-unies.

Charles Richard Mondjo et ses homologues ont fait le point sur le document dit d'orientation de la doctrine sur les opérations de soutien à la paix, notamment l'examen des conclusions de la troisième réunion extraordinaire des chefs d'Etat-major des armées et des chefs des services de sécurité et de sûreté de l'Afrique tenue le 30 janvier, précédée de la réunion des experts tenue le 29 janvier 2021.

La doctrine de l'UA sur les opérations de soutien à la paix est une codification des principes pratiques et approches de base qui guide les opérations de soutien à la paix. Cette théorie s'appuie sur les principes suivants : leadership de l'UA ; primauté de la politique ; non indifférence ; consentement ; légitimité ; crédibilité ; recours à la force et conformité aux normes de conduite.

Pour le directeur des opérations de l'Etat-major, le général de brigade François Osselé, il s'agit d'un document qui rappelle tout le contexte des opérations de soutien à la paix, notamment tous les défis sécuritaires qui sont les nôtres ; un document qui aborde également toutes les questions liées aux principes de base de toutes les opérations sur lesquelles nous devons nous fonder. Et troisièmement, ce document définit les parties prenantes de toutes les opérations et, enfin, il termine sur un sujet important lié au critère de succès qu'il faut pour que ces opérations soient efficaces et puissent nous permettre de relever le défi.

Par ailleurs, a-t-il poursuivi, ce document qui, désormais, va permettre à toutes les communautés économiques régionales, à savoir les mécanismes régionaux de pouvoir désormais assurer la formation de nos hommes, ensuite engager la conduite de nos opérations de soutien à la paix.

A noter que ce document de grande importance qui a été adopté par les ministres de la Défense des Etats-membres de l'UA sera soumis à l'approbation des chefs d'Etat de l'UA à l'occasion du sommet de février 2021.