Angola: Le CETAC étudie les méthodes d'utilisation rationnelle des ressources naturelles

Huambo — Le Centre d'écologie tropicale et de changement climatique (CETAC) a présenté lundi une proposition d'étude sur l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but de mettre fin aux actes d'agression constants des écosystèmes.

L'étude prévoit, entre autres, d'aborder le problème de la gestion durable des terres et des forêts, ainsi que des questions liées à la protection de l'environnement, de manière méthodologique et cohérente, pour faire face à la situation actuelle marquée par la dégradation des sols et l'abattage des arbres.

Selon le directeur du CETAC, Joaquim Augusto Laureano, lors de la présentation de la proposition, l'institution continuera à soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et programmes de préservation de l'environnement, en plus de mener des campagnes de sensibilisation auprès des communautés.

Il a déclaré que cette initiative vise à aider le gouvernorat de la province de Huambo à stimuler un développement intelligent, basé sur une gestion durable des écosystèmes, avec la fourniture d'informations permanentes sur les méthodologies de protection de l'environnement.

Joaquim Laureano a déclaré qu'il était également important d'adopter de nouvelles méthodes d'utilisation des ressources naturelles, car il y a une situation déplorable dans les sources des rivières «Cussava» et «Lufefena», dans la municipalité de Huambo.

