Afrique: Chan - Le Mali en demi-finales après sa victoire face au Congo aux tirs au but

Les Aigles du Mali ont accédé en demi-finales de la 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations Chan Cameroun 2020, après leur victoire face aux Aigles du Mali aux tirs au but (0-0/5-4), samedi, au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé, pour le compte du premier quart de finales de cette compétition.

Les deux équipes très déterminées et engagées se sont battus jusqu'à la dernière seconde des prolongations sans parvenir à scorer de part et d'autre. Les Maliens un peu dominateurs ont trouvé en face une équipe des Congolais regroupée et très disciplinée. Score final 0-0.

Et comme il fallait qu'il y ait un gagnant, les Diables Rouges et les Aigles sont allés à l'épreuve fatidique des tirs au but, où le dé a tourné à l'avantage des Maliens. Le malheur des Congolais est à mettre à l'actif de Mouandza qui a raté son tir au but, pourtant le premier à jouer.

Le Mali en demi-finales.