Congo-Kinshasa: Quid de la meilleure Opposition en RDC ? Télé Bantapi réagit aux propos de Kikaya Bin Karubi

Poussé de force, s'il faut le dire, dans l'Opposition après le constat de l'Informateur Bahati Lukwebo sur la Majorité parlementaire détenue par l'Union Sacrée de la Nation et la démission du Premier Ministre Ilunga Ilunkamba après un vote à écrasante majorité sur une motion de censure le visant, le partisan du PPRD et proche collaborateur du Sénateur Joseph Kabila, Barnabé Kikaya Bin Karubi, a déclaré sur la toile que le FCC exercerait la meilleure Opposition que le Congo n'ait jamais connu dans son histoire politique.

La qualifiant d'Opposition Républicaine en se fiant à la maîtrise de la Res Publica et du caractère d'Homme d'Etat que posséderaient ses animateurs, Kikaya Bin Karubi en avait profité pour démystifier et critiqué l'Opposition menée par l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social durant tous les régimes qui ont succédé à celui dirigé par Feu Maréchal Mobutu Sese Seko.

Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé et Secrétaire National Adjoint de l'UDPS en charge de la Santé et du Secourisme, le Docteur Télé Bantapi a recadré les propos de son prédécesseur sur le combat mené par l'UDPS pendant 37 ans. "C'est-ce que nous demandons réellement que les valeurs républicaines priment. Nous allons leur offrir ce cadre là pour l'éclosion de l'intelligence au bénéfice du peuple congolais qu'eux ne savaient le rendre.

Aujourd'hui, le peuple a récupéré son droit d'exercer et de s'exprimer, et ils en sont bénéficiaires. Ici, je préfère rendre un vibrant hommage au grand esprit, l'Immortel humain Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, guidé par Dieu Tout-Puissant, pour que ce jour arrive. Par lui, sous la houlette de l'Esprit de Dieu, le peuple a gagné. Que nos compatriotes de l'interface se tranquillisent, il n'y aura ni gaz lacrymogène, ni retentissement et crépitement de balles pour empêcher l'expression vocale, gestuelle et autres, mais c'est le temps du stylo, expression des méninges. Le peuple en a besoin", a martelé Dr Télé Bantapi.

Avant d'ajouter : "Nous encourageons nos compatriotes restants dans l'interface de jouer réellement le rôle républicain pour permettre l'équilibre, gage de la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus pour l'essor du Congo et du Congolais. L'unité dans la diversité».

Pour rappel, les propos de Bin Karubi stipulaient que "l'Opposition que nous allons devoir incarner aura toutes les chances d'être la plus responsable qui soit depuis l'accession du Congo à l'indépendance le 30 juin 1960.

En effet, ce ne sera pas une Opposition autoproclamée comme l'a été 37 ans durant l'UDPS de 1982 à 2019. Ce sera une Opposition parlementaire issue des urnes et, à quelque chose malheur est bon, rendue compacte après la requalification de la Majorité parlementaire ayant tout du patchwork qu'elle était jusque-là. Ce sera une Opposition composée de femmes et d'hommes qui connaissent et maîtrisent les arcanes du pouvoir, de la gestion de la Res publica, ce qui n'a jamais été le cas de l'ancienne".