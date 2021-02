Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Laurent Batumona invite les Députés nationaux à soutenir les candidats de l'Union sacrée de la nation

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement place l'année 2021 sous le signe de la victoire, de la paix et de la cohésion nationale autour de l'Union sacrée de la Nation. En 2021, le travail du parti sera essentiellement axé autour des élections qui vont être organisées en 2023.

C'est ce qu'a annoncé le Président National du MSC, samedi 30 janvier 2021 lors de la cérémonie d'échanges de vœux. Au nom du parti, Laurent Batumona a formulé les vœux de bonheur, de santé et de longévité à tous les membres et Cadres du MSC et aux Alliés afin que la RDC soit à jamais libre et plus beau qu'avant.

Dans son adresse, Laurent Batumona a invité les militants du MSC à prendre en compte le fait que 2023 reste une année électorale. " Il s'agit pour le MSC d'une élection de proximité qui nécessite une véritable remise en cause dans la manière d'appréhender les stratégies pour être compétitif en vue d'amener le parti vers la victoire". Pour gagner une élection, il a estimé qu'il faut respecter quelques paramètres. Il s'agit, bien entendu, de préparer en profondeur les élections par une bonne stratégie, bien communiquer avec un message porteur, adaptable à toutes les couches de la société.

" Le MSC soutient sans réserve le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa bravoure et sa vision de l'union sacrée de la RDC, pour un Congo uni, fort et prospère", a-t-il souligné. Selon l'Autorité morale du MSC, 2021 est placée sous le signe de la victoire, de la paix et de la cohésion nationale dans l'Union sacrée de la Nation. La victoire du bien sur le mal, la victoire du MSC sur les pratiques divisionnistes et séparatistes qui bloquent la marche du pays.

En effet, la tradition d'échanger les vœux a pour but de conjurer le mal de l'année qui vient de s'écouler, se fixer de nouveaux objectifs, prendre des résolutions pour une nouvelle orientation de sa vie, une nouvelle organisation pour maîtriser les impondérables afin que les tempêtes de la vie n'emportent pas tout, pour la simple raison que l'homme est un être pensant qui a reçu la mission divine de dominer le monde. L'homme établit des bilans à des étapes intermédiaires qui peuvent être des heures, des jours, des semaines, des mois ou des années. C'est pour permettre à la mémoire de poser des césures en termes de rupture ou de continuité, a déclaré l'Autorité morale du MSC.

Il s'agit, selon lui, de jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été fait ou ne l'a pas été pour envisager l'avenir avec espoir. Echanger des vœux, indique-t-il, c'est surtout procéder en sorte que le MSC quitte le domaine de l'incertitude pour s'enregistrer dans celui de la certitude. C'est reconnaître à la parole sa force transformatrice, car par des mots simples et aimables des souhaits, l'intention première est de dompter l'avenir du MSC afin qu'il se conforme aux vœux émis.

Il s'agit, ajoute-il, pour l'instant des vœux d'encouragement mutuel pour que notre idéal commun soit réalisé notamment, la victoire du MSC face aux échéances électorales qui s'annoncent en 2023, car la raison d'être d'un parti politique, même si le MSC se trouve dans une coalition gagnante, l'Union sacrée de la nation, est d'avoir le plus d'élus pour conserver le pouvoir; et pour le MSC. Il s'agit de mieux réaliser la vision de l'Initiateur du parti, celle de soutenir la vision du Chef de l'Etat pour un Congo uni, fort et prospère. Pour ce faire, l'évaluation sans complaisance de toutes les structures du parti est à l'ordre du jour, de sorte que partout où l'on accuse certaines faiblesses, des correctifs s'imposent. Du Secrétaire général au responsable de la cellule de base, personne ne peut prétendre occuper une responsabilité à vie : il faut donc accepter les changements que les nouvelles missions du parti ainsi que les circonstances vont nous imposer.

Il faut noter que la cérémonie a connu la présence des Cadres des Forces Politiques et sociales alliées à l'UDPS, des présidents interfédéraux, de l'Union européenne et des représentants des Caucus de chaque province.