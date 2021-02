Congo-Kinshasa: FCC - Atundu relance le cri de mobilisation autour de Kabila !

"Aujourd'hui, il appartient donc, désormais, au FCC de continuer à mener le combat pour la démocratie et la liberté, fort de ses convictions idéologiques. En tant que communiquant du FCC, je suis fier d'appartenir à ce village d'irrésistibles gaulois, sous le leadership héroïque du Président KABILA, et qui résistent avec dignité à la ruée vers les intérêts personnels au détriment des convictions idéologiques et du peuple. Aucune idéologie ne peut être vaincue par l'appât du gain ni par la peur des représailles. Autant dire que malgré les défections, le FCC existe et continue d'exister fièrement. Je considère ceux qui prétendent avoir été poussé par KABILA à rejoindre l'Union Sacrée de la Nation pour garantir leur avenir politique, coupables de flétrissure à l' égard du Sénateur. Abominable imposture dont n'est capable qu'un homme sans foi, ni loi et à la conscience émoussée". Tel est le cri de l'Ambassadeur André-Alain Atundu lancé ce samedi 30 janvier 2021, lors d'un point de presse tenu en sa résidence sur les hauteurs de Binza à Macampagne.

Le silence de l'action

"Au lieu de claironner rageusement notre attachement à Kabila comme l'ont fait ceux qui ont traversé à la nage, selon l'expression prophétique de Kabund, posons plutôt dans le silence de l'action des actes qui démontrent notre attachement et notre engagement à accompagner la vision politique du Président Kabila dans la loyauté et l'abnégation. Car, ceux-là ont renoncé, pour quelques considérations matérialistes et d'intérêt immédiat, à l'honneur du pays et à la fierté nationale acquis depuis l'alternance politique réalisée par Kabila. Nous devons et nous allons nous battre jusqu'au bout même si cet effort court le risque d'être injustement payé par une non victoire, plutôt que d'abandonner et de survivre sans gloire dans l'errance comme une âme en peine, alors que la personnalité et la dignité de notre Peuple sont en cause. En effet, la victoire en politique n'appartient pas à ceux qui tournent opportunément casaque au moment de la confrontation, au lieu de défendre leur conviction, mais plutôt à ceux qui savent encaisser et continuer le combat jusqu'à la fin".

Dialogue positif

Selon lui, "maintenant que le ciel des rapports entre le FCC et les partis composants semble s'éclaircir, le moment est peut-être venu d'envisager un dialogue positif avec le président KABILA pour mettre fin à la crise politique provoquée par les taupes dans le but de saboter l'alliance de gouvernance entre deux dignes fils de la République, unis par la passion du Congo".

A l'en croire, "les défections en cascade enregistrées au sein du FCC pour rallier l'Union Sacrée de la nation posent un problème fondamental et inquiétant: la problématique de la valeur morale du Personnel politique congolais et de la fiabilité de leur profession de foi proclamant fièrement dans tous les cas de figure leurs convictions idéologiques avec assurance et compatibles avec toutes les sollicitations.

Certes, la création des regroupements politiques ou le ralliement à d'autres, procède de la liberté garantie et juridiquement protégée par la Constitution de notre pays. D'ailleurs, ce droit à la liberté est une valeur fondatrice et légitimante de la démocratie en tant que valeur universellement reconnue, recherchée, garantie et protégée par la communauté des Nations.

Mais, que vaut un exercice de liberté qui se fait au mépris des valeurs morales comme l'honnêteté et la loyauté. Ce droit légitime, pour chaque individu et chaque groupe exercé de façon arbitraire, sans règle ni rationalité, ne risque-t-il pas alors de se transformer en un instrument de légitimation de la prostitution politique ou de la surenchère opportuniste ?

Cette frange de la classe politique qui semble constituer la Majorité, enlève à la liberté ses lettres de noblesse pour l'avilir au rang de recherche d'intérêt au ras de pâquerette", relève-t-il.

Appel à la constance

"Si, aujourd'hui, l'UDPS force l'admiration, c'est en fonction de la constance idéologique de ses convictions portées en toute circonstance par des militants jusqu'au sacrifice suprême.

Ainsi, grâce à son intransigeance idéologique, l'UDPS a contribué à l'implantation de la démocratie en rendant possible l'alternance politique, exécutée de main de maître par le Président KABILA. C'est pourquoi, le Président TSHISEKEDI et les militants de l'UDPS méritent malgré tout la considération de la Nation.

Par contre ceux qui ont quitté le FCC pour rejoindre l'Union Sacrée de la Nation pour ne pas perdre leurs positions actuelles dans les institutions ou pour se ménager un avenir immédiat ne méritent pas autant de considération.

Il serait donc indécent de revêtir de considération ceux dont les positions varient en fonction de leurs intérêts pour retomber toujours sur leurs pattes comme le chat. Autant ce général prussien qui a trahi Napoléon à la bataille de Waterloo n'a pas été retenu dans l'histoire et dans les esprits comme tombeur de Napoléon, autant ces caméléons de la vie politique ne seront pas retenus dans l'opinion nationale comme facteur de stabilité ou acteurs de progrès démocratique. De toute évidence, ils ont d'ores et déjà perdu et leur superbe et la légitimité démocratique", a-t-il rappelé et insisté.