Congo-Kinshasa: Union Sacrée - Le Comité Laïc de Coordination invite les politiques à une trêve

Dans un communiqué rendu public le vendredi 29 janvier 2021, le Comité Laïc de Coordination donne enfin son point de vue concernant l'Union Sacrée de la Nation, concept lancé par le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Cette structure propose que les membres du gouvernement renoncent à leur engagement de briguer des mandats politiques en prévision des prochaines élections afin de se concentrer sur leur mission, celle axée notamment sur la restauration de l'autorité de l'Etat. Outre cette recommandation, le CLC demande également l'annulation effective de tous les accords préélectoraux et la signature d'une trêve politique pour la période qui sépare des prochaines élections 2023. Selon le CLC, cette trêve salutaire sera consacrée essentiellement et collectivement à la restauration de l'autorité de l'Etat, à la relance économique et à la lutte contre la précarité et la misère sociale.

Une Union Sacrée pour la Nation au service du peuple

la création, par le Chef de l'Etat d'une Union Sacrée pour la Nation est, de manière incontestable, un acte salutaire. Cette affirmation de l'ensemble des congolais du primat de la cohésion nationale, unanimement saluée par la population, est l'expression de la volonté commune de parachever le processus de l'alternance politique de 2018 par le déplacement des turpitudes électorales d'hier.

A nous tous, de gérer avec soin, ce nouveau rendez-vous avec l'histoire. La situation de notre pays est tellement préoccupante qu'il ne nous est pas permis le luxe de perdre du temps. Les récurrentes tueries à Béni, la crise sanitaire due à la pandémie, le désespoir social de notre population sont autant des signaux alarmants d'une implosion potentielle de notre pays. Il est temps de nous armer d'un grand sens de responsabilité pour mettre fin au calvaire de notre peuple meurtri.

L'heure est au rassemblement des intelligences et des valeurs républicaines autour d'un idéal commun, loin de tout triomphalisme ou du jeu politique traditionnel de positionnement et de repositionnement en fonction du vent qui tourne.

Dans ce cadre, en mémoire des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent-Désiré Kabila, en ce soixantième et vingtième anniversaire de leur disparition respective, les Forces Politiques Nationales, toutes tendances confondues, sont appelées à poser ensemble, ici et maintenant, deux actes responsables et républicains ; l'annulation effective de tous les accords préélectoraux et la signature d'une trêve politique pour la période qui nous sépare des prochaines élections de 2023.

Cette trêve politique salutaire entraîne trois conséquences majeures :

Cette période sera consacrée essentiellement et collectivement à la restauration de l'autorité de l'Etat, à la relance économique et à la lutte contre la précarité et la misère sociale. Cette tâche importante doit incomber à un gouvernement de Salut Public, composé d'un nombre réduit d'hommes et de femmes ayant des compétences avérées, une éthique républicaine et un sens d'abnégation confirmé. Ils ne devraient donc pas être recrutés suivant des critères politiques mais exclusivement dans le respect de la diversité régionale et provinciale.

De plus, pour que l'amélioration des conditions de vie de la population cesse d'être un simple slogan, il est hautement souhaitable que ces futurs membres du gouvernement prennent l'engagement de ne pas briguer de mandats politiques au cours des prochaines élections, afin de se concentrer entièrement à leur mission.

Cette période sera également consacrée à la réforme de nos institutions à la lumière d'une évaluation sans complaisance de la situation générale du pays depuis les Accords de Sun City. Cette importante tâche devra revenir aux Forces politiques, toutes tendances confondues.

En urgence, devront être mises en œuvre les réformes électorales, telles que préconisées dans le Référentiel produit par la société à la suite de multiples concertations. Le Bureau définitif de l'Assemblée Nationale devrait s'y pencher en priorité de sorte que la CENI soit à pied d'œuvre dès le premier trimestre 2021.

Le CLC considère que c'est dans ces conditions que l'Union Sacrée pour la Nation pourra être réellement au service du peuple et garantir l'avenir de la Nation. La classe politique est invitée avec insistance à s'y engager.

Fait à Kinshasa, le 29 janvier 2021

Pour le COMITE LAIC DE COORDINATION

Prof Gertrude EKOMBE

Prof Isidore NDAYWEL

Prof Justin OKANA

Julien LUKENGU