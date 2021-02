Congo-Kinshasa: MSC - Raphaël Kibassa Maliba accomplit avec succès une campagne d'implantation du Parti à Kisangani

La campagne pour l'enracinement national du Mouvement de Solidarité pour le Changement, le MSC, se poursuit inlassablement sur le territoire national. Lancée depuis fin 2018 par Laurent Batumona alors Président national du MSC avec une vision : "Aucune porte sans MSC".

Raphaël Kibassa vient d'accomplir une mission fructueuse dans le cadre d'implantation et de mobilisation des boyomais autour du MSC. Ce parti est implanté actuellement sur l'étendue du territoire national. Les activités politiques de ce Parti à travers les provinces prouvent à suffisance sa présence sur l'échiquier national.

La mobilisation autour de la vision du MSC a pris la route du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Est de notre Pays pour se faire le messager de la vitalité et de la solidité du MSC. A Kisangani, à la tête d'une forte délégation, Raphaël Kibassa a réalisé un grand travail d'implantation du MSC. Des formations idéologiques ont été organisées sous la supervision de Raymond Badjoko. A l'Est de la RDC notamment, dans le Nord et Sud Kivu, de grands partis ayant opinion sur rue ont librement adhéré au regard de la vision qui a été très bien expliquée.

A Kinshasa, autour du slogan "Pas une porte sans MSC", le responsable de la Fédération de la Lukunga s'organise également pour relancer les activités dans les Sections et Cellules afin de recruter les membres. Didier Mpambu a rendu public une nouvelle mise en place de cadres de cette fédération. Les actes de nomination ont été signifiés aux intéressés qui, par ailleurs, ont réitéré leur engagement de se lancer dans la mission d'implantation du MSC dans leur circonscription.

Avec l'idée de regrouper au sein du Parti tous ceux et celles qui se reconnaissent dans la vision du MSC et à travers les actes de solidarité et du changement, cette vision vise à pérenniser la paix, la solidarité dans notre pays, pour lui donner le développement tant rêvé, dans l'union et la cohésion des enfants du MSC. C'est dans cette optique qu'une délégation du caucus du Grand Kasaï avait échangé avec la Haute autorité du MSC. Dans leur cahier des charges, plusieurs points ont été soulignés. Une oreille attentive a été prêtée et une solution a été trouvée aux préoccupations soulevées pour le Comité de Kananga, Tshikapa et de certains territoires.

Par la suite, une délégation de la jeunesse du MSC du Kongo Central s'est présentée aux funérailles du Haut-cadre du MSC dans le territoire de Kimpese. L'Autorité morale du MSC ainsi que le superviseur ont statué sur le conflit entre les fédérations de Kisantu et Mbanza Ngungu.

D'autres grands évènements sont annoncés dans le Kasaï-Oriental, à Demba au Kasaï Central ainsi qu'au Nord Kivu et à Kinshasa dans le District de Mont-Amba. Le leadership du MSC a compati au malheur qui a frappé le parti avec le décès de l'Honorable Vudisa. La base de Pitchu Bidimbu a répondu massivement à ce deuil. Une présence remarquée était celle de l'Autorité morale du MSC accompagné du Secrétaire général du parti, Prof. Lemba ainsi que de Haut cadres du Parti. Raphaël Kibassa et Evelyne Bukassa conduiront dans les prochains jours une même mission d'implantation dans le grand Katanga.