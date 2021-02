Congo-Kinshasa: Mme Apolline Musengeshi appelle les lomamiens à l'unité pour le développement de la Province

"L'unité donne le chemin à un bon développement", soutient Madame Apolline Musengeshi, digne fille de la Province de Lomami. Elle l'a déclaré le samedi 30 janvier 2021 lors d'une cérémonie d'échange des vœux organisée par le Caucus Lomami ASBL que dirige Me Kabila Muana Kabila et qui a réuni tous les ressortissants de la grande province de Lomami.

Pour cette grande dame Songye, l'initiative de réunir les filles et fils de Lomami est à encourager. Une rencontre très importante qui donne un cadre de partage d'idées basées sur le développement de cette Province. «C'est très important qu'on se retrouve ainsi pour parler de la cohérence, de l'amour et surtout qu'on parle des vraies actions de développement pour notre province. Vous savez, tous les politiciens ou toutes ces personnes qui sont dans des institutions parlent du développement, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de pousser les jeunes à reprendre le flambeau et avancer. Surtout qu'ils arrivent à comprendre la nécessité de connaître chez soi. De savoir qui l'on est et où l'on va », a-t-elle dit.

Soutenant sa thèse de voir la province de Lomami se développer, elle a souligné que ladite province regorge près de 97% des chômeurs. Avec ce nombre, a-t-elle poursuivi, impossible de voir une province se développer. «La province n'a que 3% de la population qui est payée. Et cette population est constituée des enseignants des écoles de l'Etat et ceux des écoles conventionnées. Est-ce que vous vous imaginez ce que cela représente sur 8.500.000 individus ? C'est très grave ça et maintenant, c'est une province complètement enclavée. D'abord par rapport à l'espace de la République, elle est au centre et encore plus enclavée parce qu'elle n'a ni route, ni moyen de communication pour la mettre en connexion avec les autres provinces», a souligné Mme Musengeshi avec plein de regret.

Il faut également retenir qu'avec cette situation telle que présentée, la Province de Lomami est totalement déconnectée des autres provinces par manque des routes et même déconnectée entre ses territoires.

Parlant du problème de la péréquation, elle a déclaré que normalement, chaque province doit pouvoir donner quelque chose au gouvernement central. Mais, la Lomami, avec ses réalités, ne pèse pas trop. «Pour éviter d'être esclaves des autres provinces, les lomamiennes et lomamiens doivent être unis et regarder tous dans une même direction qui est le développement de leur très chère Province », a-t-elle ajouté.

En tant que Présidente de l'Association des Femmes Songye dénommée les "Ndalamumba Asbl", Madame Apolline Musengeshi milite toujours pour une ouverture de sa province et se bat pour faire comprendre aux populations Lomamiennes l'amour de leur province.

« La communauté ici à Kinshasa est tellement difficile. Nous pensons que les douleurs des cris qui nous viennent de l'intérieur du pays feront que les personnes qui aiment diviser comprennent qu'elles finiront par diviser les arbres. Retenez que toutes les personnes qui sont chez nous attendent de nous l'unité, la cohérence et surtout le travail pour l'amélioration de leurs conditions de vie», a-t-elle chuté.